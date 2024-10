Foute aangifte extra belasten verstikt ondernemersgeest...

Maatregelen als een automatische belastingverhoging van 10 procent voor elke fout in de aangifte creëren een angstige, onzekere sfeer voor iedereen die de stap naar zelfstandigheid wil zetten.

Nadat uit een audit van het Rekenhof was gebleken dat veel belastingplichtigen die - bewust of onbewust - een fout maakten in hun aangifte door de mazen van het net glippen, past de fiscus een strengere maatregel toe: een belastingverhoging van 10 procent op niet-aangegeven inkomsten. Dat geldt zowel voor particulieren als voor zelfstandigen en kmo’s, en zonder onderscheid tussen goede trouw en kwade trouw.

Die aanpak baart me zorgen, die ook de zelfstandigenorganisaties Unizo en UCM en het beroepsinstituut voor accountants en belastingadviseurs ITAA delen. De fiscale wetgeving is zo complex dat zelfs goedwillende ondernemers fouten maken. Bij een eerste fout kan de verhoging vervallen als sprake is van goede trouw, maar na de tweede fout is er geen ontkomen meer aan.

Faalangst

De belastingverhogingen hebben een grote impact, vooral op kleine bedrijven, start-ups en zelfstandigen. De druk om perfect te presteren in een al uitdagend fiscaal landschap kan het ondernemerschap serieus ondermijnen. De angst om fouten te maken vormt een enorme drempel en is een van de belangrijkste redenen waarom Belgen aarzelen om te ondernemen. Dat is zorgwekkend, want het remt de ontwikkeling van frisse ideeën en nieuwe, innovatieve bedrijven af.

Durven nog genoeg ondernemers ons economisch landschap te verfrissen in een klimaat waar elke fout direct financieel meteen afgestraft? Directe boetes zonder begeleiding verstikken de ondernemersgeest in België. Laat ondernemers groeien en leren, zonder constant bang te zijn voor straffen.

Zo kan een gelaagd systeem van belastingboetes de ernst van de fout in overweging nemen. Daarmee geef je ondernemers ruimte om hun fouten te herstellen, zonder onmiddellijk te straffen en zonder financiële sancties.

Daarnaast kan de overheid investeren in systemen die fouten helpen te voorkomen, zoals automatische herinneringen voor deadlines en realtime notificaties voor belastingaangiften. Ook is het belangrijk dat er een open dialoog komt met organisaties zoals Unizo, UCM en ITAA, zodat we samen een eerlijke en ondersteunende belastingomgeving creëren.