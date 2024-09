Klok tikt voor belastinghervorming...

Dat er een belastinghervorming komt, daar mogen we van uitgaan. De externe druk vanuit onder meer Europese hoek wordt ongetwijfeld een brandversneller. Tegelijk is de economische evolutie in Duitsland schrikbarend. De hervorming blijft dus wellicht niet beperkt tot het verzekeren van een rechtvaardiger verdeling van de bestaande lasten. We mogen ook lastenverhogingen verwachten.

Welke hervormingen uiteindelijk uit de bus komen, en of die al dan niet een doorslag zijn van de supernota van federaal formateur Bart De Wever (N-VA), niet alles brengt onmiddellijk cash in het laatje. Wijzigingen in de taxatie van vennootschappen of individuen treden typisch in werking vanaf het begin van een kalenderjaar. Het eigenlijke casheffect zien we ten vroegste 18 maanden later. Omdat de hervorming er zonder enkele mirakels niet ligt voor 1 januari 2025, praten we dus over een casheffect in de loop van 2027.