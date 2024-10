Menopauze gaat ons allemaal aan

Kunnen we het taboe rond de menopauze doorbreken en werk maken van meer ondersteuning voor vrouwen in die levensfase? Dat levert op, niet alleen menselijk, maar ook economisch.

Nooit eerder waren zoveel vrouwen tussen 40 en 60 jaar aan het werk. Nooit eerder vielen er zoveel uit.

Vrouwen vertegenwoordigen 59,3 procent van het totaal aantal langdurig arbeidsongeschikten versus 46,8 procent van de totale bevolking op beroepsactieve leeftijd. De Hoge Raad voor Werkgelegenheid becijferde dat bijna anderhalf keer zoveel vrouwen als mannen ten minste een jaar arbeidsongeschikt waren eind december 2021. Chronische gezondheidsproblemen komen vaker voor bij vrouwen, vooral tijdens het beroepsleven. Het klassieke rollenpatroon in het huishouden speelt daarbij een rol, maar ook de (peri)menopauze.

Die duurt zo’n vijf tot tien jaar, en dat tijdens het hoogtepunt van de loopbaan. Concentratieproblemen, foute diagnoses van depressie en burn-out, een gevoel van vervreemding, ook op het werk, het hoort er voor velen bij. En het leidt tot te veel uitval van vrouwelijk talent op de top van hun kunnen.

De menopauze leidt tot te veel uitval van vrouwelijk talent op de top van hun kunnen.

Kunnen we het taboe rond de menopauze doorbreken en werk maken van meer ondersteuning voor vrouwen in die natuurlijke levensfase? Dat levert op. Niet alleen menselijk, maar ook economisch. De consultant McKinsey becijferde dat een betere aanpak van vrouwengezondheid (met name de menopauze en endometriose) een positief effect van 8 miljard dollar tegen 2040 op het Belgisch bruto binnenlands product zou hebben, door een hogere arbeidsparticipatie en productiviteit.

De nieuwe Vlaamse regering blijft inzetten op het activeren van mensen die nog geen betaalde job uitoefenen. Ze wil ook de stevige toename van het aantal langdurig zieken aanpakken. Beide zijn belangrijk om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen. Het regeerakkoord vermeldt ook een inhaalbeweging in de medische kennisverwerving rond het vrouwenlichaam. Kunnen we beide aan elkaar koppelen in het concrete beleid de komende jaren? Zodat het volle potentieel van vrouwen niet wegvalt op het moment dat ze het meest kunnen bijdragen.

De helft van onze bevolking gaat door de menopauze. Waarom worstelen zo velen er zich dan alleen door? Liever dan wat influencers ons vertellen, wil ik weten dat ik niet gek aan het worden ben, dat ik niet de enige ben die door de menopauze gaat, en hoe ik mijn volle concentratie terugkrijg. Elk van ons verdient toegang tot de juiste kennis, medische ondersteuning en begeleiding door de werkgever tijdens deze transitieperiode. Net zoals we dat al jaren doen bij zwangerschap. En net zoals we ouders die werken ondersteunen met kinderopvang, die terecht wordt uitgebreid.

De overheid kan daarin een cruciale rol spelen. Waarom zou ons land geen voortrekkersrol opnemen, zoals ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië al doen? Laat dit een integraal onderdeel van economisch en van welzijnsbeleid worden. Ook dat is inclusie. Want de menopauze is geen vrouwenzaak. Ze is iets wat ons allemaal aangaat.