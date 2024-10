Nee, de Europese klimaatambities worden niet teruggeschroefd...

Europa is niet van plan de klimaatlat lager te leggen. Wel verschuift de aandacht van de Commissie naar economisch en sociaal beleid. Ook om de versnelling van het klimaatbeleid die er nog aankomt in goede banen te leiden, schrijft Mathias Bienstman.

In het commentaarstuk van 2 oktober zag deze krant een parallel tussen de nieuwe Vlaamse regering en de Europese Commissie. Beide zouden een deel van hun klimaatambities opbergen. Net zoals de Vlaamse regering de renovatieplicht terugschroeft, terwijl ze nog steeds niet weet hoe de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zou ook op Europees niveau de klimaatlat lager gelegd worden.

Die indruk kan ontstaan omdat onderdelen van de Europese Green Deal - het pakket wetgeving om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken - onder vuur liggen en zelfs teruggedraaid worden. Denk aan de controverse over de natuurherstelwet, het uitstel voor de wet op geïmporteerde ontbossing of het begraven van strengere regels voor pesticiden. De opsomming illustreert hoe de pushback in het zog van de boerenprotesten in de eerste plaats het klassieke natuur- en milieubeleid treft, waarmee vooral de landbouwsector te maken heeft. Maar toch betekent dat niet dat de Europese Commissie de klimaatlat lager legt of van plan is dat te doen.

De auteur

Mathias Bienstman is adviseur klimaatbeleid. Hij schrijft deze opinie in eigen naam.

Anders dan in Vlaanderen blijven de Europese doelstellingen overeind. De Commissie zal wel sleutelen aan het economische en sociale beleid.

De afgelopen legislatuur is op EU-niveau meer dan een dozijn nieuwe of aangescherpte klimaatwetten goedgekeurd, telkens met ruime meerderheden in het Europees Parlement en de Europese Raad, de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders. De belangrijkste nieuwigheden treden pas in 2026 en 2027 in werking.

Vanaf dan zal het Sociaal Klimaatfonds kwetsbare gezinnen en micro-ondernemingen ondersteunen bij klimaatinvesteringen, moet een grensheffing betaald worden op de invoer van sommige producten waarvoor in het buitenland CO₂ is uitgestoten, en worden fossiele huis- en motorbrandstoffen duurder. Die drie initiatieven moeten samen helpen de transitie te versnellen, zodat het doel van 55 procent minder broeikasgassen in 2030 gehaald wordt.

Een zin in Vlaams regeerakkoord

De tweede Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen trekt noch dat doel noch het al goedgekeurde klimaatbeleid in twijfel. Daarover is ze erg duidelijk. Elke nieuwe commissaris krijgt de opdracht de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 waar te maken. Het contrast met het nieuwe Vlaamse regeerakkoord kan moeilijk groter zijn. In de enige zin over het klimaatdoel voor 2030 geeft de Vlaamse regering mee dat ze niet weet waar ze staat en zegt ze evenmin waar ze naartoe wil. Haar klimaatboekhouding krijgt de allures van de Griekse overheidsfinanciën vlak voor de crisis er losbarstte.

Ursula von der Leyen gaf cruciale portefeuilles aan drie politici met een sterk klimaatpalmares. De Commissie zal de antwoorden niet zoeken in het afzwakken van haar klimaatbeleid.

Von der Leyen gaf cruciale portefeuilles aan drie politici met een sterk klimaatpalmares. Al tijdens de klimaatconferentie die eind 2023 in Dubai plaatsvond, hebben Teresa Ribera (bevoegd voor Transitie en Mededinging), Wopke Hoekstra (Klimaat) en Dan Jorgensen (Energie) overtuigend laten zien hoe ze elkaar kunnen vinden om vanuit Europa mondiaal te wegen op het klimaatdebat.

Zoals de kaarten nu liggen, zal de nieuwe Europese Commissie het antwoord op de malaise in de industrie en het ongemak bij de burgers niet zoeken in het afzwakken van haar klimaatbeleid. Dat zou zelfdestructief zijn. Ze zal eerder sleutelen aan het economische en sociale beleid om de welvaart, de competitiviteit en de klimaatambitie van Europa te vrijwaren.

Rechtvaardige transitie

Die visie - die voortbouwt op het competitiviteitsrapport van de voormalige Europese centraal bankier Mario Draghi - staat duidelijk in de mission letter voor Ribera, die de nummer twee van de nieuwe Commissie wordt. De belangrijkste paragraaf begint met deze stelling: 'De toekomstige competitiviteit van Europa hangt af van het succesvol aanpakken van de weg naar koolstofneutraliteit en het garanderen van een rechtvaardige transitie.' Daartoe moet Ribera het mededingingsbeleid herzien, razendsnel een Clean Industrial Deal onderhandelen, de energieprijzen verlagen en via fondsen kwetsbare gezinnen en regio’s helpen in de transitie.

Is het dan al peis en vree voor het Europese klimaatbeleid? Verre van. De sectoren die centraal staan in de klimaattransitie - zoals de energieproductie, de basisindustrie of de autosector - zitten in een fase van creatieve destructie terwijl ze geconfronteerd worden met een toenemende wereldwijde concurrentie. Het is volstrekt normaal dat bedrijven of gezinnen die het daarmee moeilijk hebben, verlangen naar een tijd waarin er meer rust en stabiliteit was.