Terug naar kantoor? Integendeel, werk waar en wanneer je wil...

De e-commercereus Amazon heeft al zijn werknemers laten weten dat ze weer vijf dagen per week naar kantoor moeten komen. Voor een bedrijf van die omvang lijkt de beslissing op het eerste gezicht misschien logisch. Maar ze roept ook een belangrijke vraag op: moeten we vasthouden aan traditionele werkstructuren of is het tijd voor een andere aanpak?

Bij Planet B hebben we bewust gekozen voor een radicaal andere koers. We vallen niet terug op traditionele structuren, maar geloven dat flexibiliteit en vertrouwen de toekomst van werk bepalen. In plaats van medewerkers opnieuw te verplichten naar kantoor te komen, bieden wij een onbeperkt aantal vakantiedagen en een beleid van 'werk waar je wilt'. Iedereen krijgt de ruimte zijn werk en tijd in te delen zoals die dat nodig acht.

Tegelijk zijn we heel helder over verwachtingen en doelen, zodat elke werknemer weet wat van hem wordt verwacht en waar de prioriteiten liggen. Die aanpak vereist een cultuur van transparantie en duidelijke communicatie. Eerlijke feedback is daar een essentieel onderdeel van. Een duidelijke missie en dito visie moeten centraal staan en iedereen moet begrijpen hoe zijn bijdrage in lijn ligt met de bredere bedrijfsdoelen.

De vrijheid die we onze medewerkers geven, is geen kwestie van gemak, maar van vertrouwen. We geloven dat mensen het best presteren als ze verantwoordelijkheid krijgen voor hun tijd en hun werk. De vraag is dus niet of we mensen meer vrijheid kunnen geven, maar of we vertrouwen genoeg hebben om ze de verantwoordelijkheid te geven die daarbij hoort. Voor ons is het antwoord duidelijk: mensen die vrijheid krijgen en het vertrouwen voelen om hun werk in te delen zoals zij dat het best achten, zijn niet alleen productiever, maar ook gelukkiger in hun werk.