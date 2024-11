Waar blijft onze eerste female-founded unicorn?...

Hoe tillen we het succes van onze techstart-ups naar een hoger niveau? Door het vrouwelijke deel van de bevolking te activeren, schrijft Aline Muylaert van de start-up Go Vocal.

De Belgische techscene zit in de lift. In enkele maanden zagen we een indrukwekkende reeks successen. Als techondernemer werkt het inspirerend om te zien hoe anderen de lat hoger leggen. Maar de vraag is: hoe tillen we dat naar een nog hoger niveau? Hoe maken we van techondernemerschap een fundamentele motor voor onze economie?

Bij al die jubelberichten valt een gebrek aan diversiteit op. Vrouwelijke aanwezigheid onder de oprichters? Zo goed als nul. Dit is geen klaagzang over feminisme of gelijke kansen. Het is een essentieel deel van het antwoord op de vraag hoe we ons techlandschap verder versterken. Hoewel we in België vijf unicorns tellen, wachten we nog altijd op de eerste die (mee) door een vrouw is opgericht. Van de 450 unicorns in Europa zijn er maar 38 female-founded. Elk van onze buurlanden heeft er minstens één, maar wij hinken achterop.

Aline Muylaert is medeoprichter van de start-up Go Vocal, voorheen CitizenLab.

Hoe lossen we dat op? Het is simpel: om meer unicorns te creëren moeten we een breder deel van de bevolking activeren en de barrières wegnemen die vrouwen verhinderen om in de Champions League van het ondernemerschap te spelen. Hier zijn drie concrete stappen:

1. De toegang tot kapitaal verbeteren

Zonder data blijft het probleem onzichtbaar. Neem het recent gepubliceerde State of Belgian Tech Report 2024 van Syndicate One, een platform dat de Belgische start-upscene in kaart brengt. Daarin wordt niet gerapporteerd over de profielen van de oprichters. Hoe kunnen we het probleem aanpakken als we het niet eerst meten? Wat we wel weten: amper 2 procent van het durfkapitaal gaat vandaag naar vrouwelijke ondernemers. Dat is niet houdbaar als we vrouwen dezelfde kansen willen geven om te groeien.

2. Structurele ongelijkheden aanpakken

De succesvolste techondernemers zijn tussen 30 en 45 jaar, een levensfase waarin veel mensen ook een gezin stichten. Overheidsbeleid kan helpen de ongelijkheden aan te pakken die daaruit voortvloeien. Gelijkwaardig vaderschapsverlof, bijvoorbeeld, geeft mannen de ruimte om meer zorgtaken op zich te nemen. Dat ontlast vrouwen en stelt hen in staat hun ondernemerscarrière door te zetten.

Met een gelijke man-vrouwverdeling, ook in het leiderschapsteam, tonen we dat een techscale-up geen mannenclub hoeft te zijn.

Als moeder van een drieling weet ik hoe scheef de verdeling is. Hoewel nog altijd gering, kreeg ik als zelfstandige extra moederschapsverlof vanwege de meerling en de prematuriteit. Maar mijn partner en co-founder? Maar vier weken, terwijl onze drie kindjes vijf weken in het ziekenhuis verbleven. Dat is geen alledaags voorbeeld, maar het illustreert hoe diep genderstereotypen in onze wetgeving verankerd zijn en als logisch gevolg hebben dat klassieke rollenpatronen standhouden. De tijd is rijp om dat te moderniseren.

3. Meer vrouwelijke rolmodellen tonen

Succesverhalen inspireren. We moeten ze in de schijnwerpers zetten om een nieuwe generatie vrouwelijke ondernemers te motiveren. Misschien hebben we nog geen vrouwelijke unicorn-CEO’s, maar dat betekent niet dat er geen sterke voorbeelden zijn. Een studie van de Wereldbank benadrukte dat vrouwen vaak andere drijfveren hebben dan mannen om te ondernemen: maatschappelijke impact primeert bij velen boven status en geld. Denk aan Belgische zebrabedrijven, die miljoenenomzetten combineren met een indrukwekkende maatschappelijke bijdrage.

Bij onze start-up Go Vocal staat dat principe van ‘profit serves purpose’ centraal. We kunnen een sterke financiële groei aantonen, maar zijn vooral gemotiveerd door onze missie om door middel van technologie meer burgers een stem te geven in de democratie. Dat vertaalt zich ook naar de diversiteit in onze organisatie. Met een gelijke man-vrouwverdeling, ook in het leiderschapsteam, tonen we aan dat een techscale-up geen mannenclub hoeft te zijn.

Binnen vier jaar

Ik schrijf dit stuk aan de eettafel, samen met Wietse, mijn partner en medeoprichter. Als ondernemend koppel ervaren we dagelijks hoe zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten een positieve invloed hebben op ons bedrijf. Studies tonen keer op keer aan dat (gender)diverse teams het beter doen dan heterogene groepen, maar toch komen we geen stap vooruit.

Het is overigens opvallend dat vaak alleen vrouwen aandacht vragen voor dit probleem, terwijl we onze mannelijke techrockstars nodig hebben om dit probleem te erkennen en er serieus werk van te maken.