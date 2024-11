Werkgevers: 'Formatiegesprekken moeten nu resultaten opleveren'...

In stormachtige economische tijden hebben we een federale regering nodig die snel hervormt en bespaart, schrijven de werkgeversorganisaties VBO, Voka, AKT en Beci in een gezamenlijk opiniestuk.

Onze ondernemers en bedrijfsleiders voelen elke dag opnieuw de impact van een stilstaande politiek. Al 160 dagen wachten we op een nieuwe federale regering. Al 160 dagen onderhandelen onze politieke leiders in dezelfde cirkels, zonder dat een zichtbare vooruitgang is geboekt. Ondertussen blijft de economische situatie verder verslechteren. In stormachtige economische tijden hebben we een federale regering nodig die snel structurele hervormingen en de nodige besparingen doorvoert, en die de begroting op orde stelt.

De crisis is geen abstract begrip meer. Ze is een reële bedreiging die investeringsbeslissingen beïnvloedt en jobs op het spel zet.

In onze bedrijven merken we het elke dag: het economisch klimaat verslechtert, klanten aarzelen om bestellingen te plaatsen, onze loon- en energiekosten stijgen, onze bedrijfsmarges gaan achteruit, waardoor toekomstige investeringen onder druk komen, we verliezen concurrentiekracht, en de productiviteitsgroei is te laag. Onze medewerkers voelen de gevolgen even hard: onzekerheid en onrust groeien op de werkvloer, het werknemersvertrouwen zit onder het normale niveau.

De crisis is geen abstract begrip meer, ze is een reële bedreiging die investeringsbeslissingen beïnvloedt en zowel jobs als de toekomstige welvaart op het spel zet. Een stabiele federale regering moet het economisch herstel dringend duurzaam ondersteunen en verdere schade voorkomen.

De ondertekenaars René Branders , voorzitter VBO

, voorzitter VBO Pieter Timmermans , CEO VBO

, CEO VBO Rudy Provoost , voorzitter Voka

, voorzitter Voka Hans Maertens , CEO Voka

, CEO Voka Pierre Mottet , voorzitter AKT

, voorzitter AKT Fréderic Panier , CEO AKT

, CEO AKT Annick Hernot , voorzitter Beci

, voorzitter Beci Thierry Geerts, CEO Beci

België heeft niet alleen met interne uitdagingen te kampen. Ook de geopolitieke situatie is verre van stabiel, met een verhevigde economische concurrentie tussen grootmachten als de Verenigde Staten en China. De spanning tussen die economische reuzen beïnvloedt markten wereldwijd. Ook België ondervindt daarvan de gevolgen. Onze afhankelijkheid van internationale handel maakt ons kwetsbaar.

Het is een slecht moment om zonder een daadkrachtige federale regering te zitten, vooral nu bij de Europese instanties het debat over een New Industrial Deal volop aan de gang is. Een regering die op internationale ontwikkelingen kan anticiperen en reageren, is cruciaal om de belangen van Belgische bedrijven te verdedigen in deze onzekere tijden.

Zuurstof en daadkracht

De budgettaire toestand van de overheid biedt geen enkele marge voor passief afwachten. Terwijl onze bedrijven met oplopende kosten worstelen, worden ze ook geconfronteerd met nieuwe en almaar complexere regelgeving die ze, hoewel vaak goedbedoeld, verder op kosten jaagt.

De combinatie van stijgende lasten en administratieve rompslomp haalt de slagkracht van bedrijven onderuit. Er is dringend nood aan een beleid dat zuurstof biedt aan de privésector, zodat wij kunnen focussen op wat er werkelijk toe doet: duurzame groei, productiviteit en werkgelegenheid. Zonder die ruimte wordt het haast onmogelijk om onze bedrijven gezond te houden.

België heeft dus dringend een hervormingsregering nodig die moedige maar noodzakelijke beslissingen neemt. Nota’s die de voorbije weken circuleerden, bieden voldoende basis voor een snelle regeringsvorming. Er moet nu werk worden gemaakt van een daadkrachtige hervormingsagenda die de economische motor opnieuw op gang trekt, en ondernemerschap in dit land aanmoedigt en niet extra belast.