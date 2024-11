Bert Kruismans | Naakte humor

Dat is daar elk jaar een gezellige boel in Libramont. De reuzenbarbecue kunnen we ten zeerste aanraden, ook aan de inspecteur van Financiën.

Hier sta ik, ik kan niet anders. Want wij zijn wel genoodzaakt een verboden woord te gebruiken. Trek niet te snel conclusies. Verontwaardiging is mooi, maar geduld en taalkennis zijn ook schone deugden. Het onderwerp is namelijk de Waalse humorist Pierre Scheurette. Dat jongmens is auteur, journalist, humorist, columnist en ook ghostwriter of nègre dus, voor zijn iets bekendere collega Alex Vizorek, die sinds jaren het mooie weer maakt op radio en televisie in Parijs en in de Franse en Belgische theaterzalen.

Noem Scheurette gerust multigetalenteerd. En weet dat in Wallonië - nog meer dan in Vlaanderen - humoristen meerdere pijlen op hun boog moeten hebben, willen ze de deurwaarders afhouden. Een van die pijlen van Scheurette is zijn rubriek in het tijdschrift Moustique getiteld ‘l’actualité selon des sources bien déformées’. U merkt het, dat is om te lachen.

Advertentie

In Wallonië moeten humoristen - nog meer dan in Vlaanderen - meerdere pijlen op hun boog hebben, willen ze de deurwaarders afhouden.

Maar in april 2023 was dat niet de mening van Frédéric Janssens. Misschien herinnert u zich nog de arme griffier van het Waalse Parlement die in 2022 op non-actief werd gesteld wegens dictatoriaal gedrag, luxueuze dienstreizen en zijn dubieuze rol bij enkele openbare aanbestedingen. De man werd uiteindelijk bedankt voor bewezen diensten, en voor al de rest ook. Als griffier verdiende hij volgens kwatongen meer dan de president van Frankrijk. Nu moet de man het met een werkloosheidsuitkering rooien. Ook zijn zin voor humor heeft intussen een fameuze knauw gekregen.

Scheurette beeldde hem vorig jaar in Moustique af in een zeer naakte pose. Een persiflage was dat op een foto van een Franse politica die ook al onder vuur lag wegens financieel gesjoemel en volgens kwatongen de aandacht wilde afleiden met een fotoreportage in Playboy. Janssens voelde zich in zijn amper verhulde kruis getast en sleepte de humorist voor de rechtbank wegens schending van zijn privacy en zijn eer. De montage was volgens hem zelfs ‘ontbloot’ van elke feitelijke basis. De pun lijkt ons hier duidelijk intended. Het beeld zou ook vernederend zijn en spotten met zijn seksuele geaardheid, omdat het sporen van homofobie zou kunnen bevatten. Afgelopen donderdag kwam de zaak de eerste maal voor de rechtbank. Wordt dus vervolgd.

Dekstier

Onze tip voor Scheurette: let straks een beetje op met je fotomontages van Natacha Perat, de CEO van Libramont Cooperalia, de beroemde landbouwbeurs. Dat is daar elk jaar een gezellige boel in Libramont. De reuzenbarbecue kunnen we ten zeerste aanraden en ook uit Vlaanderen komen duizenden boeren dé fokstier van Frankrijk en de nieuwste hypermoderne sproei- en oogstmachines bewonderen. De Waalse regering ondersteunt de beurs met zo’n 850.000 euro subsidie per jaar en dokt nog eens een half miljoen voor een eigen stand.

Het was dan ook een beetje vervelend toen in 2022 aan het licht kwam dat de CEO van de beurs wordt vergoed via een vennootschap in Luxemburg, het Groothertogdom welteverstaan. De Waalse regering stuurde er een financiële inspecteur op af en die vond voor de laatste vijf jaar een klein miljoen aan ‘non-conforme uitgaven’.

Door dieper in het verleden te graven bleef dat bedrag maar aangroeien. Uiteindelijk besloot de regering-Di Rupo niet naar de rechter te stappen en de hele zaak in der minne en in alle discretie te regelen. De collega’s van Le Soir wisten deze week toch te achterhalen dat Libramont Cooperalia zo’n 843.000 euro moet terugbetalen. Dat bedrag wordt afgehouden van de subsidies die de beurs de volgende jaren zal ontvangen.

Advertentie