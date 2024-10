De missing link in het Limburgse onderwijsaanbod

Om Limburg toekomstbestendig te maken is een opleiding burgerlijk ingenieur aan de UHasselt nodig.

Gedetailleerde regeerakkoorden zijn ‘gestold wantrouwen’, liet Ruud Lubbers zich ooit ontvallen. De CDA’er kon het weten. Hij was van 1982 tot 1994 de Nederlandse minister-president. Gedetailleerde regeerakkoorden laten inderdaad weinig ruimte voor politieke soepelheid en dwingen de parlementaire fracties van de meerderheid in een ongezond keurslijf. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord laat door zijn vaagheid wel voldoende ruimte voor beleidsopties die in de meerderheid bediscussieerd kunnen worden. Een daarvan, die mij als Limburger aanbelangt, is de uitbreiding van het onderwijsaanbod van de Universiteit Hasselt met vooral de opleiding burgerlijk ingenieur.

6% Universitairen Slechts 6 procent van de werknemers in Limburgse bedrijven heeft een universitair diploma. Voor Vlaanderen is dat 11,8 procent.

Aan sociale en economische argumenten voor die uitbreiding is geen gebrek. Slechts 6 procent van de werknemers in Limburgse ondernemingen heeft een universitair diploma. Het Vlaamse gemiddelde is 11,8 procent. Meer dan een op de vijf Belgische techondernemers heeft een diploma burgerlijk ingenieur. In Limburg is dat slechts 8 procent. Limburg is de 27ste van 38 vergelijkbare Europese regio’s wat betreft het aandeel van de actieve bevolking dat in de sector wetenschap en technologie werkt.

De ondervertegenwoordiging van universitairen in Limburgse bedrijven, en bij uitbreiding van hoger opgeleiden, is op termijn een handicap voor de concurrentiekracht van de provincie. Zeker in de snel evoluerende kenniseconomie van vandaag. Voor beroepen met complexe en gespecialiseerde taken zijn meer hoger gekwalificeerde medewerkers nodig.

Limburg hinkt ook achterop in productiviteit (16% minder toegevoegde waarde dan de gemiddelde Vlaming). En de vergrijzing slaat in Limburg harder toe dan elders in Vlaanderen.

Om die achterstand in te halen en Limburg toekomstbestendig te maken is de opleiding burgerlijk ingenieur aan de UHasselt noodzakelijk. Daar zijn alle sociale partners in Limburg en de POM Limburg het over eens.

Volgens Jonas de Raeve, directeur belangenbehartiging bij Voka Limburg, kampt de provincie met een tekort aan starters om de economie te kunnen vernieuwen. ‘We hebben een verdubbeling nodig van het aantal ingenieurs in onze regio. Dat kan alleen als onze eigen universiteit die opleiding aanbiedt.’

Diezelfde bezorgdheid horen we bij Ruben Lemmens van het ondernemersplatform VKW Limburg. Ook voor VKW ligt de oplossing in meer innovatie, onderzoek en ondernemend vermogen.

Niet voor niets is in het buitenland één universiteit per miljoen inwoners de standaard.

De opleiding burgerlijk ingenieur aan de UHasselt speelt daarin een cruciale rol. De kansen om de Einstein-telescoop naar Limburg te halen hangen ook af van het ecosysteem waarin dat grote wetenschappelijk project belandt.

Noël Slangen, de algemeen directeur van POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg, wijst erop dat waar het onderwijs gegeven wordt ook het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt. De economische en welvaartsimpact is groot. Niet voor niets is in het buitenland één universiteit per miljoen inwoners de standaard. In de periferie van Silicon Valley bevindt zich een resem universiteiten. Niemand die er daar voor zou pleiten dat te beperken tot één instelling.