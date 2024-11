Team Trump: familie, campagnefinanciers en MAGA-getrouwen

Wie kiest Donald Trump de komende weken als zijn ministers en topmedewerkers in het Witte Huis? De ervaring van acht jaar geleden en zijn hints tijdens de campagne wijzen in de richting van mannen, miljonairs en MAGA-loyalisten. En zijn familie, uiteraard.

Nu Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, wordt de volgende vraag wie hem straks omringt in het Witte Huis en wie zijn ministers worden. Officiële aankondigingen zijn er nog niet. Wel zijn er de ervaringen van toen hij in 2016 voor het eerst verkozen werd, de geruchten in de media en de namen die hij zelf liet vallen tijdens de campagne.

Zo was een van de vele nieuwigheden in Trumps eerste termijn de manier waarop hij het Witte Huis runde als een klein familiebedrijf. Zijn dochter Ivanka werd officieel aangesteld als adviseur van de president en verving daardoor haar vader in 2017 tijdens een G20-top. Haar echtgenoot Jared Kushner leidde Amerikaanse missies naar het Midden-Oosten en deed zelfs een voorstel voor een vredesplan.

Vandaag komt ook Trumps oudste zoon Donald junior nadrukkelijk in beeld. Vorige week stond hij tijdens een campagnerally in North Carolina nog samen op het podium met aanstaand vicepresident J.D. Vance.

Elon Musk

Vervolgens zijn de ogen gericht op een rist campagnefinanciers, Wall Street-veteranen en miljardairs. In de eerste plaats gaat het om Elon Musk, de CEO van Tesla en de rijkste man ter wereld. In een interview op de nieuwszender Fox News zei Trump vorige maand dat hij Musk 'minister van besparingen' zou maken.

Maar evengoed is er Howard Lutnick, die de vermogensbeheerder Cantor Fitzgerald leidt en 75 miljoen dollar ophaalde voor Trumps campagne. Of de miljardair John Paulson, de hedgefondsmanager Scott Bessent en de voormalige Wall Street-advocaat Jay Clayton.

Allen worden getipt als mogelijke minister van Financiën of minister van Handel. Drie andere namen zijn Larry Kudlow, de tv-beursanalist die tot vier jaar geleden Trumps economische topadviseur was, Robert Lighthizer, destijds bevoegd voor Handel, en Bill Hagerty, onder Trump I ambassadeur in Japan en sinds 2021 senator voor de zuidelijke staat Tennessee.

Make America Great Again

Ze behoren tot het kleine groepje van Trump-getrouwen die in zijn eerste termijn voor hem werkten en nog steeds dicht bij hem staan. Drie anderen zijn voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, ex-nationaalveiligheidsadviseur Robert O'Brien en Ric Grenell, die in Berlijn ambassadeur was.

Grenell veroorzaakte in Duitsland destijds commotie door er te verkondigen dat het zijn ambitie was rechts-conservatieve krachten in Europa te versterken. De voorbije jaren noemde Trump hem zijn 'gezant' om politieke banden aan te halen met politici - vooral van autocratische makelij - van Guatemala tot in de Balkan.

Verwacht wordt dat sowieso de 'Make America Great Again'-beweging straks flink wat Amerikaanse machtsposities bekleedt. Een van de kanshebbers op een topfunctie is Marco Rubio, de senator uit Florida die Trump ooit bestreed, maar daarna zijn politieke bondgenoot werd.

Nog zo'n voorbeeld: Robert Kennedy junior, een telg van de roemrijke Democratische dynastie en een notoir antivaxer over wie Trump in een campagnespeech zei dat hij 'wild mag doen' op het ministerie van Gezondheid. In zijn overwinningstoespraak vermeldde Trump de neef van ex-president John F. Kennedy opnieuw. 'Hij wil een paar dingen doen en we gaan het hem laten doen.'

Radicaal beleid?

Het toont hoe de keuze van de ministers mee zal bepalen hoe radicaal het beleid straks wordt. Ook voor Buitenlandse Zaken geldt dat. Zo stemde Hagerty dit jaar in de Senaat tegen Amerikaanse militaire steun voor Oekraïne, terwijl Rubio net een wet steunde die het voor de VS moeilijker maakt om de NAVO te verlaten.

Voor de economische posten lijkt dat minder te spelen: daar hebben alle namen die circuleren nauwe banden of lange ervaring met Wall Street. Het suggereert dat Trump, die in de eerste termijn zijn succes vaak afmat aan de stand van de Dow Jones, er alles aan wil doen om de Amerikaanse beurzen niet te destabiliseren.

Het overzicht van wie straks toetreedt tot het hart van de Amerikaanse macht leert ook iets anders: net als acht jaar geleden wordt het opnieuw een mannenclubje. De belangrijkste uitzondering daarop wordt wellicht Susie Wiles, een van de architecten van de Trump-campagne.

Wiles kreeg deze week lof toegezwaaid van David Axelrod, destijds de campagnemanager van Barack Obama. Hij zei dat ze 'een goed doordachte rationele campagne op de rails heeft gehouden voor een irrationele kandidaat'.

Kabinetschef

Tijdens de overwinningsspeech plaatste Trump Wiles in de schijnwerpers, wat de speculatie voedt dat hij haar straks aanstelt als zijn kabinetschef. Het is een functie waar stabiliteit niet evident is: in zijn eerste vier jaar als president versleet Trump vier kabinetschefs.