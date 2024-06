Advocaten zelf in de cel na hulp aan cliënten tijdens fraudeonderzoek

Twee Brusselse advocaten zijn zelf in de cel beland nadat ze spullen van hun cliënten, die verdacht worden van een miljoenenfraude, hadden weggenomen voordat er een huiszoeking plaatsvond. De advocaten zijn nu zelf ook in verdenking gesteld voor deelname aan een criminele organisatie.

Een jaar geleden onthulde De Tijd hoe er met de diesel die u voor uw wagen tankt, voor miljoenen euro’s aan belastingen worden ontdoken en milieumaatregelen worden gesaboteerd. De Tijd had samen met buitenlandse media het spoor van de ‘biodieselmaffia’ gevolgd. De wereldwijde constructies die de fraudeurs opzetten met frituurolie, bleken ook te passeren via ons land. Nu voert het Europees parket ook in België een gerechtelijk onderzoek naar zo'n vermeende miljoenenfraude met biodiesel die passeerde via de haven van Antwerpen.

Tine Hollevoet, de woordvoerster van het Europese Openbaar Ministerie (EPPO), bevestigt dat er in dat gerechtelijk onderzoek onlangs twee Bosniërs zijn aangehouden. Ook in Nederland, Duitsland en Italië worden hun constructies onderzocht, maar de Belgische onderzoeksrechter Theo Byl kon de Bosniërs laten oppakken toen ze hier onlangs tot ieders verbazing opdaagden voor een ouder proces. Dat had de Belgische douane tegen hen aangespannen voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Volgens Hollevoet bleven de Bosniërs ongeveer een maand in de cel en kregen ze intussen een elektronische enkelband. Meer wil de woordvoerster van het Europees parket daarover voorlopig niet kwijt.

Toen het gerecht twee Bosniërs oppakte, achterhaalden speurders dat ze hier een Airbnb gehuurd hadden. Maar hun bagage was al weggehaald: de Bosniërs hadden hun sleutels aan hun advocaten gegeven.

Boekje te buiten

Maar De Tijd vernam dat na de arrestatie van de twee Bosniërs ook de twee Belgische advocaten die hen verdedigden, zijn opgepakt door de onderzoeksrechter. Het gerecht probeerde na hun arrestatie te weten te komen op welk adres de Bosniërs in ons land verbleven. Toen de speurders achterhaalden dat ze hier een Airbnb hadden gehuurd, ontdekten ze dat de bagage van de Bosniërs was weggenomen uit die Airbnb-woning. De Bosniërs hadden de sleutels doorgegeven aan hun advocaten, waarna een van de twee hun spullen was gaan ophalen in opdracht van de andere advocaat.

De bijstand die een advocaat verleent, omvat niet het wegmaken van bewijsmateriaal. Peter Callens Voorzitter van Advocaat.be

Volgens de onderzoeksrechter zijn de advocaten daarmee hun boekje te buiten gegaan. Omdat ze op die manier belangrijk bewijsmateriaal, zoals documenten en toestellen waarop data staan zoals gsm's, zouden hebben weggenomen voordat er een huiszoeking kon plaatsvinden bij de Bosniërs. Daarom zijn de twee advocaten van een Brussels kantoor in het strafonderzoek tegen hun cliënten nu ook zelf in verdenking gesteld voor deelname aan een criminele organisatie. Eén van de advocaten die de spullen wegnam, moest enkele dagen in de cel zitten. De andere, die de opdracht gaf, mocht pas na meer dan twee weken de gevangenis verlaten. Hun advocaat Frank Scheerlinck geeft geen commentaar op de opmerkelijke gebeurtenissen.

Maar mogen advocaten hun cliënten ‘helpen’ door hun huis ‘leeg te maken’ voordat speurders daar een huiszoeking uitvoeren? Op die algemene vraag - los van dit specifieke geval - kregen we een duidelijk antwoord van Advocaat.be, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies die alle 11.000 Vlaamse advocaten uit acht balies vertegenwoordigt. 'De bijstand die een advocaat verleent, omvat niet het wegmaken van bewijsmateriaal, laat staan dat hij dat zelf fysiek uit de woonplaats van zijn aangehouden cliënt zou weghalen', stelt Peter Callens, de voorzitter van Advocaat.be.

Dubbele winst

Het lopende onderzoek gaat over een vermeende miljoenenfraude met biodiesel die is opgezet via verschillende landen zoals Marokko en Costa Rica. Daarbij zou alleen al in de jaren 2019 en 2020 en enkel al via de Antwerpse haven bijna 4 miljoen euro zijn ontdoken aan invoer- en antidumpingrechten en douaneschulden.

Biodiesel wordt gemaakt uit dierlijk vet of plantaardige olie, zoals koolzaad, zonnebloem, soja en palm. Amerikaanse biodiesel is meestal gemaakt van sojaolie en kost 800 à 950 dollar per ton. Geavanceerde biodiesel uit afgedankte frituurolie kost 1.250 à 1.550 dollar per ton. De Europese Unie wil meer biodiesel van gerecycleerde grondstoffen gebruiken. Daarvan moet maar de helft aan de normale, fossiele diesel worden toegevoegd om die te mogen verkopen als biodiesel aan de pomp.

De fraudeurs verdoezelden via internationale constructies dat ze goedkope, al bereide biodiesel kochten in de VS. Want als ze die rechtstreeks uit de VS zouden invoeren, zouden ze daarop veel belastingen betalen. Bovendien deden ze alsof het ging om duurdere biodiesel - gemaakt van frituurolie - omdat ze daarvan maar de helft nodig hebben om aan de Europese milieunormen te voldoen. Het kostte hen minder, en het drukte de transportkosten: dubbele winst, dus.

Miljoenenboetes

De twee Bosniërs hadden in 2008 ook een fabriek in Bosnië opgestart waar ze zogezegd biodiesel van frituurolie zouden produceren met grondstoffen uit de VS. Die duurzame 'Bosnische biodiesel' belandde in België en andere EU-lidstaten, maar was in werkelijkheid goedkope Amerikaanse biodiesel. De fabriek in Bosnië was maar een schijnvertoning om dat te verdoezelen. Pas in 2019 rook de Europese antifraudedienst OLAF onraad en ging de bal aan het rollen.