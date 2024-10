De Wever kiest in Antwerpen voor Vooruit, CD&V en Groen vallen af

In Antwerpen gaan de N-VA en Vooruit 'exclusief' verder onderhandelen over een nieuw te vormen stadsbestuur. Dat meldt het kabinet van burgemeester en formateur Bart De Wever (N-VA). Groen en CD&V vallen dus af.

De Wever kiest dus niet voor een kopie van de Vlaamse coalitie van de N-VA, Vooruit en CD&V in Antwerpen. De christendemocraten, die in de stad slechts één zetel in de gemeenteraad wisten te bemachtigen, zijn mathematisch niet nodig voor een meerderheid. Maar CD&V was er wel graag bij geweest, want deelname aan het bestuur zou het mogelijk maken om de partij in Antwerpen weer op de kaart te zetten.