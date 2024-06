Melissa Depraetere (Vooruit): ‘Georges-Louis Bouchez is compleet onbetrouwbaar’

Met de terugkeer van Conner Rousseau als Vooruit-voorzitter is de nieuwe rode ster Melissa Depraetere op weg naar een zware ministerspost. Alleen mag dat niet gezegd worden, zolang daar geen inhoudelijke prijs voor is betaald. ‘De bal ligt in het kamp van Bart De Wever.’

Dat een politieke aardverschuiving in Franstalig België en het plafonneren van het Vlaams Belang in Vlaanderen de weg vrijmaken voor een federale afspiegelingscoalitie met de N-VA, de MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V - en dus zonder de PS - doet velen dromen van een stevige ruk naar rechts. Maar de Vlaamse socialisten, die zich gesterkt weten door hun eerste overwinning in jaren (13% in de Kamer), staan op hun strepen.

Het vertrouwen is zo groot dat Conner Rousseau na zijn korte tocht door de woestijn weer het stuur in handen neemt. Tijdelijk voorzitster Melissa Depraetere (32) had gerust op de Keizerslaan mogen blijven nadat ze zich in de campagne had ontpopt als de chouchou van (f)links Vlaanderen. Maar daar had ze geen zin in.

‘Het is nooit mijn ambitie geweest voorzitster te zijn. Ik was ook helemaal geen kandidaat. Het is een job waar heel veel management bij komt kijken. Dat is plezant voor even, maar ik ben liever met inhoud bezig. De verkiezingsresultaten hebben het mogelijk gemaakt om de partij weer met een gerust hart aan Conner door te geven. Hij heeft op 9 juni een uitstekende score gehaald.’

De jonge vrouw heeft de shit mogen opkuisen, nu is het weer aan de echte baas?

Melissa Depraetere: ‘Het kan zijn dat sommigen dat denken, maar dit is mijn eigen keuze. Ik ben trouwens niet weg, hè. Ik ga de onderhandelingen de komende maanden leiden en ik hoop op een goed resultaat. En als dat niet lukt, zal ik met veel plezier oppositie voeren.’

Dat meent u toch niet? Conner Rousseau noemde u al een uitstekende viceminister-president.

Depraetere: ‘We willen uiteraard regeren. Voor de verkiezingen had niemand verwacht dat het Vlaams Belang niet de grootste zou worden en dat in Vlaanderen een regering met drie partijen mogelijk zou zijn. Mathematisch is een coalitie van de N-VA, Vooruit en CD&V superlogisch, maar inhoudelijk daarom nog niet. De huidige Vlaamse regering heeft alles naar de knoppen geholpen. Het roer zal om moeten.’

Is het wijs om dat in dit stadium te blijven zeggen?

Depraetere: ‘Maar het is toch waar? Ik denk dat de N-VA en CD&V dat ook zelf beseffen. Ze geven bijvoorbeeld toe dat het afschaffen van meer dan 3.000 bushaltes op zes maanden voor de verkiezingen rampzalig was. Ook in het onderwijs, de kinderopvang en de zorg loopt heel veel fout. Het is geen toeval dat de centrumrechtse coalitie door de kiezer is afgestraft.’

Is dat zo? Alleen Open VLD heeft een pandoering gekregen en dat is zonder twijfel voor het leiden van Vivaldi.

Depraetere: ‘Ze zijn alle drie achteruitgegaan en hebben in de verste verte geen meerderheid meer. En ze hebben nog geluk gehad dat het in de campagne nauwelijks over Vlaamse thema’s is gegaan. Bij huisbezoeken hoorden we de mensen daar wel hun bezorgdheden over uiten.’

Wat moet er anders voor u toehapt?

Depraetere: ‘De moeilijkheid is dat het lijstje bijna eindeloos is. Het departement Welzijn is een kluwen, waar de patiënt niet centraal staat. Dat moet helemaal hervormd worden. Dat zal niet makkelijk worden met een CD&V die daar al jaren op zit. We moeten investeren in betere zorg en betaalbare rusthuizen. Maar ook in preventie op het vlak van mentaal welzijn. In het onderwijs moet de kwaliteit omhoog en moet er weer altijd een leraar voor de klas staan. We denken bijvoorbeeld aan het samenvoegen van kleine klasjes. En er zal samengewerkt moeten worden tussen de onderwijskoepels, wat ook al een taboe is. De kinderopvang is te duur, onderbemand en er zijn te weinig plaatsen.’

Kortom, u wil vooral extra geld uitgeven, terwijl ook de Vlaamse regering zal moeten bijdragen aan de sanering van de begroting.

Depraetere: ‘We willen investeren, maar vooral grondig hervormen. Met overal een beetje geld bij duwen, zoals de voorbije jaren altijd is gebeurd, zullen we het niet redden. We willen ook besparen. Bijvoorbeeld op zotte uitgaven zoals een kookapp of subsidies voor elektrische wagens. Het nut van subsidies moet bewezen worden, voor ze uitgegeven worden. Vlaanderen geeft massaal veel geld uit aan bedrijfssubsidies, maar daar wordt nooit over gesproken.’

De N-VA en CD&V vinden uw gratis schoolmaaltijd voor elk kind een zotte uitgave. U gaat uw breekpunt moeten inslikken.

Depraetere: ‘In Antwerpen was burgemeester Bart De Wever (N-VA) daar zes jaar geleden ook tegen, maar het is er wel gekomen. En het is een succes.’

Maar waarom zo’n generieke maatregel? De kinderbijslag wilt u meer herverdelend maken door alleen nog de sociale toeslagen te indexeren, maar kindjes van rijke ouders krijgen wel een gratis maaltijd?

Depraetere: ‘Het doel zijn betere schoolprestaties. Als je aan de overheid van Estland vraagt waarom het land op nummer één staat op het vlak van onderwijskwaliteit, dan is de gratis warme maaltijd de eerste maatregel die je te horen krijgt. Het is dus goed voor kansarme kinderen, maar ook voor kindjes van welstellende ouders. En ja, dat willen we gedeeltelijk financieren door het basisbedrag van de kinderopvang voor de hogere inkomens niet meer te indexeren. Dat heeft de huidige Vlaamse regering ook zes keer na elkaar niet gedaan. In ruil krijgen ouders bovendien meer dan die warme maaltijd, maar ook een maximumfactuur voor het middelbaar onderwijs en 130 dagen gratis kinderopvang. Finaal is iedereen er beter mee.’

Het is toch typisch socialistisch dat de overheid gaat bepalen wat mensen met hun geld doen.

Depraetere: ‘(lachend) We zijn dan ook een socialistische partij. Of mag dat niet meer met al die zogenaamd centrumrechtse coalities? Moeten we onze ziel dan verkopen? Ik dacht het niet.’

Hoe storend vindt u het dat de toekomstige federale coalitie voortdurend ‘centrumrechts’ wordt genoemd?

Depraetere: ‘Een aantrekkelijke invitatie is dat niet. Het klopt ook helemaal niet.’

U hebt schrik om via de Vlaamse regeringsvorming in de federale fuik te worden getrokken. Maar waarom die twee onderhandelingen totaal gescheiden bekijken? Er zijn zoveel links tussen regionale en federale bevoegdheden dat je beter op twee borden tegelijk schaakt.

Depraetere: ‘De gesprekken zijn federaal nog niet begonnen. We zullen wel zien hoe het verloopt. We stellen alleen vast dat de partijen die aan tafel komen verkiezingsprogramma’s hebben die diametraal op het onze staan. De N-VA en de MR willen miljarden besparen op gezondheidszorg. Dat willen wij niet. We willen de minimumlonen fors verhogen. Dat heeft geen enkele andere partij in haar programma staan. Alle partijen willen een fiscale hervorming, maar de MR wil geen eerlijke bijdrage van de grote vermogens vragen en ook geen vermogenskadaster. Wij willen het gesprek aangaan, maar het wordt erg moeilijk.’

Is het puur een kwestie van inhoud of ook van personen? Bijvoorbeeld het feit dat Georges-Louis Bouchez (MR) erbij is?

Depraetere: ‘Ik ga daar niet flauw over doen: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is een compleet onbetrouwbaar figuur. Dat zegt iedereen. Hij heeft vier jaar oppositie tegen de eigen regering gevoerd en dat heeft hem nog succes opgeleverd ook. Dat voorspelt niet veel goeds voor de volgende ploeg.’

Kan hij dan premier worden?

Depraetere: ‘Ik stel niet graag veto’s tegen personen, maar het zou beter zijn dat hij minister-president van Wallonië wordt. Dan zijn wij ervan af. En dan hoeft hij geen Nederlands te leren.’

Geen veto’s? Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakt het best zijn bureau leeg, heeft Conner Rousseau al gezegd.

Depraetere: ‘Dat is geen veto. We stellen gewoon vast dat Jambon I een regering was die heel fors bespaard heeft en daarvoor is afgestraft door de kiezer. Doorgaan met hetzelfde beleid en dezelfde mensen zien we niet zitten. Als je een totaal ander beleid wil, is het makkelijker om iemand anders aan het roer te zetten, die niet te veel blijft vastzitten in wat hij de voorbije vijf jaar heeft gedaan. Het zou makkelijker zijn zonder Jambon, maar dat is geen veto.’

U sprak daarnet over de onverenigbaarheid van de verschillende verkiezingsprogramma’s op federaal niveau. Is het probleem niet vooral dat alle partijen veel te veel beloftes hebben gemaakt in de campagne?

Depraetere: ‘Ik voel me niet aangesproken. We hebben gefocust op hogere minimumlonen, lagere belastingen op arbeid en investeringen in gezondheidszorg. Daar hebben we een financiering tegenover gezet. Het zijn de MR en Les Engagés die alleen maar willen uitgeven.’

U hebt 13 miljard euro aan lastenverlagingen beloofd, te financieren met extra inkomsten uit vermogenswinsten. Dat is totaal onrealistisch op een moment dat je ook nog eens 23 miljard moet saneren.

Depraetere: ‘Ons plan is waterdicht. Naast onze taxshift willen we ook de arbeidsmarkt en de pensioenen verder hervormen, zodat meer mensen aan het werk gaan. Ik denk dat we al bewezen hebben dat we dat menen, onder andere met het beleid dat Frank Vandenbroucke rond langdurig zieken heeft ontplooid. Daarnaast willen we besparen op fossiele brandstoffen en op federale bedrijfssubsidies. Ik denk dat de andere partijen dat niet graag zullen horen. Zij willen indexsprongen doorvoeren en snijden in de gezondheidszorg en de pensioenen, wat de miserie alleen maar groter zal maken. Daar passen we voor. Maar als die rest dat per se wil doen, dan moet ze maar met Open VLD regeren. De centrumrechtse partijen hebben in de Kamer 76 zetels op 150. Soms werken krappe meerderheden het best.’

Waarom grijpt u niet met beide handen de buitenkans om eens zonder de PS te kunnen regeren? Voor alle broodnodige hervormingen stond uw zusterpartij de jongste jaren op de rem.

Depraetere: ‘De fiscale hervorming is geblokkeerd door de MR. De pensioenhervorming had verder moeten gaan, maar dat is niet alleen de schuld van de PS. De premier had meer dossiers aan elkaar moeten koppelen, om tot compromissen te komen.’

Komt de PS ‘en cours de route’ toch nog aan boord, wat u betreft?

Depraetere: ‘De PS heeft zelf beslist om in de oppositie te gaan. Die keuze is erg overtuigd gemaakt. De partij is uiteindelijk niet zoveel zetels kwijt, maar er is wel een politieke aardverschuiving gebeurd in Franstalig België. De sfeer bij de PS is er echt geen van ‘we gaan even aan de kant staan, maar volgende maand zitten we weer aan tafel’.’

Kunt u al wennen aan de gedachte van de flamingant Bart De Wever als Belgisch premier?

Depraetere: ‘Ik weet niet of hij verwacht had dat dit de uitkomst zou zijn van al zijn statements. Hij heeft fors aangekondigd dat hij het zou doen, dat hij nu maar zijn verantwoordelijk opneemt. Ik weet niet of het met ons zal zijn, maar van ons kan hij premier worden.’

Als u niet rap toezegt, zal hij op uw verantwoordelijkheid beginnen te wijzen.