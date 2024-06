Volgende regeringen moeten 23 miljard euro saneren

Maar de vooruitzichten zijn tegelijk ook minder ongunstig dan het rapport dat de experten van het Monitoringcomité in maart afleverden. Zij gingen toen nog uit van een ontsporing tot liefst 45 miljard in 2029. Informateur Bart De Wever (N-VA) bestelde deze week een nieuwe analyse om de cijfers stabiel te krijgen. Hij wil die gebruiken om de toekomstige coalitiepartners MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V met de neus op de feiten te drukken. Voor zover dat nog nodig is.

De Europese Commissie zal binnenkort bepalen of ons land vier of zeven jaar krijgt om voldoende maatregelen te nemen die de overheidsschuld reduceren. De economische denktank Bruegel concludeerde eerder uit het nieuwe begrotingskader dat in de volgende legislatuur jaarlijks een inspanning van 0,75 procent van het bbp of in totaal 27 miljard euro moet gebeuren. Op basis van de cijfers van het Planbureau zou dat eerder 0,6 procent per jaar of 23 miljard euro in totaal worden. Dat is geen nieuwe situatie: sinds de financiële crisis kreeg ons land dat tempo geregeld opgelegd.