Belgische inflatie stijgt naar 3,2 procent, lonen half miljoen bedienden en sociale uitkeringen stijgen begin 2025

De Belgische inflatie is in oktober gestegen naar 3,2 procent. Dat komt voornamelijk door de hogere prijzen voor elektriciteit en gas. Begin dit jaar zullen de lonen van heel wat werknemers en ambtenaren stijgen. Ook de sociale uitkeringen gaan omhoog.

Het leven is in oktober opnieuw een beetje duurder geworden. Afgelopen maand kwam de inflatie uit op 3,2 procent, blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Nadat de inflatie in augustus voor het eerst sinds januari onder 3 procent was gezakt, was ze in september weer naar 3,06 procent gestegen.

De belangrijkste redenen voor de inflatie zijn de stijgende kosten van elektriciteit (+ 13,7%) en gas (+116,9%) sinds oktober 2023. Volgens Statbel is dat het gevolg van het verder uitdoven van de steun die de overheid tijdens de energiecrisis uitdeelde. Dat effect zou tegen februari voorbij zijn. Tegenover september werden elektriciteit (-2,2%) en gas (-0,6%) licht goedkoper.

Advertentie

Andere forse stijgers tegenover een jaar geleden zijn de prijzen van olijfolie (+36,2%), tabak (+29%) en verse zeevruchten (+27,5%). Televisies, pizza's, diesel en benzine en laptops en smartphones werden dan weer 10 à 17 procent goedkoper.

Hotelkamers goedkoper

Tegenover september waren de belangrijkste prijsstijgingen die voor private huur (+1,4%), motorbrandstoffen (+2,2%), brood en granen (+1,5%) en recreatieve sportdiensten (+4%), terwijl die voor elektriciteit, hotelkamers (-3,5%) en huisbrandolie (-2,9%) het sterkst daalden.

De kerninflatie - die geen rekening houdt met de prijs van energie en onbewerkte voedingsproducten - bedroeg in oktober 3,01 procent, tegenover 2,8 procent in september. De inflatie voor de diensten daalde van 4,04 procent naar 3,97 procent.

Stijgende lonen

3,59 % Op dit moment verwacht de hr-dienstverlener SD Worx dat de lonen van een half miljoen bedienden zullen stijgen met 3,59 procent.

Om het loon in evenwicht te houden met de levensduurte, stijgen de lonen in ons land automatisch mee met de inflatie. Niet voor iedereen gebeurt dat op hetzelfde moment.

Voor een half miljoen bedienden in de privésector, die in paritair comité 200 zitten, gebeurt de loonaanpassing een keer per jaar in januari. Voor het exacte percentage is het wachten op de inflatiecijfers van november en december. Op dit moment verwacht de hr-dienstverlener SD Worx dat die lonen zullen stijgen met 3,59 procent.

Advertentie

Niet alle werknemers in de privésector zien hun loon in januari stijgen. Er gelden verschillende systemen. Zo zijn er sectoren, waaronder de zorgsector, die werken met een vast indexpercentage met een spilindexcijfer. Er zijn ook sectoren waar op een vast moment wordt geïndexeerd. De hoogte van de loonaanpassing hangt dan af van de evolutie van de inflatie in die periode. Dat kan één keer per jaar zijn, zoals bij de werknemers in paritair comité 200, maar het kan ook maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, viermaandelijks of halfjaarlijks.

Spilindex