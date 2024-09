Belgische inflatie stijgt opnieuw boven 3 procent

De Belgische inflatie is in september opnieuw gestegen naar 3,06 procent. Dat komt voornamelijk door de prijs van elektriciteit en aardgas. Voorlopig stevent de loonindexering voor een half miljoen bedienden in januari daarmee af op 3,5 procent.

Nadat de inflatie in augustus voor het eerst sinds januari onder de 3 procent is gezakt - naar 2,86 procent - is ze in september opnieuw gestegen naar 3,06 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het percentage ligt lager dan de 3,40 procent die het Federaal Planbureau verwachtte.

De prijzen van elektriciteit en aardgas stegen opnieuw in september. Samen met huisvesting en water zorgde de energieprijs voor de grootste opwaartse impact in september. Ook buitenlandse reizen, citytrips, kleding en tabak dragen bij aan de stijging van de levensduurte.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de meer fluctuerende prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, steeg eveneens. In september bedraagt die 2,80 procent. In augustus was dat nog 2,73 procent.

Aardgas steeg 138,1 procent in prijs ten opzichte van een jaar geleden. Dat komt doordat de prijs van aardgas een jaar geleden op het laagste punt stond. Ook onder meer verse zeevruchten (+38,6%), sigaretten (+27,6%), olijfolie (26,6%) en lichte bieren (+23,1%) werden duurder ten opzichte van september vorig jaar. De prijs van onder meer thee (-20,5%), laptops (-16,7%), smartphones (-16,1%), benzine (-16%) en wijn (-15,6%) daalde dan weer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verwachte loonindexering van 3,5 procent

Veel werknemers zien hun loon in januari automatisch stijgen op basis van de levensduurte. Dat is zo voor een half miljoen bedienden uit parité comité 200. Hr-dienstverlener SD Worx verwacht op dit moment dat zij hun loon zullen zien stijgen met 3,5 procent. Maar het is afwachten op de inflatiecijfers van november en december om te weten hoeveel het preciese indexatiecijfer zal zijn.

Dat veel bedrijven waarschijnlijk opnieuw aankijken tegen een toename van hun loonkosten met 3 à 4 procent, baart hen zorgen. Twee jaar geleden moesten ze al een historisch hoge loonindexering tot 11 procent verwerken. Veel bedrijven staan nu voor moeilijke keuzes in de budgetopmaak van volgend jaar. Maar hoewel de loonkosten voor onze bedrijven opnieuw zullen stijgen, nemen de loonkosten in onze buurlanden nog sneller toe. Daardoor verbetert de concurrentiekracht van Belgische ondernemingen.

