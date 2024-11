Politieke patstelling in Kortrijk is voorbij

Een maand na de lokale verkiezingen is er een doorbraak in Kortrijk. Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk, de N-VA en Vooruit vormen toch opnieuw een coalitie.

Drie fracties hebben in Kortrijk 'een basis gevonden om in vertrouwen met elkaar verder te onderhandelen over een inhoudelijk akkoord'. Dat meldden toekomstig burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk of TBSK), Axel Ronse (N-VA) en Maxim Veys (Vooruit) woensdag. Kortrijk was de laatste centrumstad zonder zicht op een nieuw bestuur.