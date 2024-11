Steeds meer diagnoses van chlamydia, gonorroe en syfilis

Nieuwe statistieken van Sciensano tonen een duidelijk stijgende lijn voor de drie meest voorkomende soa's. Het gezondheidsinstituut wijst naar het vaker wisselen van sekspartners en verminderd condoomgebruik.

Het aantal diagnoses van chlamydia, gonorroe en syfilis blijft stijgen. Dat blijkt uit een pas gepubliceerd rapport van het gezondheidsinstituut Sciensano, waarover Het Nieuwsblad woensdag bericht.

Chlamydia blijft de vaakst voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa), met een geschat aantal diagnoses van 218 per 100.000 inwoners. Dat is een stijging van 24 procent tegenover 2021. Het aantal gonorroediagnoses steeg tussen 2021 en 2023 zelfs met 94 procent. Syfilis kwam 25 procent meer voor dan in 2022.

De cijfers zijn onder meer het gevolg van het feit dat er vorig jaar meer soa-testen werden ­uitgevoerd, maar dat is slechts een deel van de verklaring, zegt onderzoekster Jessika Deblonde van Sciensano. 'Neem bijvoorbeeld gonorroe: nooit eerder zagen we zo'n grote stijging in het aantal diagnoses bij mannen. Dat is niet toe te schrijven aan meer testen, maar wel degelijk aan een groter aantal infecties. De trends zijn dan ook zorgwekkend te noemen. Vooral de aanzienlijke vertegenwoordiging van jongeren en mannen die seks hebben met mannen trekt onze aandacht.'