Uitslag verkiezingen Sint-Joost-ten-Node ongeldig verklaard

De inwoners van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node moeten wellicht opnieuw naar de stembus. Het rechtscollege van het Brussels Parlement heeft de uitslag ongeldig verklaard.

Burgemeester Emir Kir haalde bij de lokale verkiezingen de absolute meerderheid in zijn thuisgemeente Sint-Joost-ten-Node. De ex-PS'er kwam op als onafhankelijke met een Lijst van de Burgemeester. Maar de PS, Ecolo en Team Fouad Ahidar stelden zich achteraf vragen bij de uitslag en dienden klacht in vanwege vermoedelijke kiesfraude.

Kirs concurrenten beweerden dat de volmachten in twee van de twaalf stemlokalen van Sint-Joost-ten-Node 'onvindbaar' waren en er zouden volmachten met fouten zijn ingediend. Opvallend was ook het grote aantal volmachten, goed voor 6,3 procent van de uitgebrachte stemmen. In buurgemeente Schaarbeek was dat bijvoorbeeld maar 1,4 procent.

Het rechtscollege van het Brussels Parlement, dat zich moest buigen over de klachten, stelde ook vast dat er in een stembureau een significant verschil was tussen het aantal effectieve stemmers en het aantal stemmen dat elektronisch werd geregistreerd. Het besloot de uitslag te vernietigen, meldt het Brusselse nieuwsmedium BX1.

De Sint-Joostse kandidaat Ibrahim Dankus spreekt in een mededeling van een 'historische beslissing'. Zijn partij, Team Fouad Ahidar, kwam op 13 oktober slechts 54 stemmen tekort voor een zetel. 'Dit is een overwinning voor de democratie, en we roepen de inwoners van Sint-Joost op om hun stem echt te laten horen bij de nieuwe verkiezingen.'