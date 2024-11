ING en KBC hakken in groeivooruitzichten voor België uit vrees voor Trump

Twee grootbanken verwachten dat de Belgische economie in 2025 maar met 0,6 procent zal groeien, omdat de verkozen Amerikaanse president Donald Trump van plan is de taks op ingevoerde producten fors te verhogen.

ING verlaagt zijn groeiprognose voor 2024 van 1,1 naar 0,9 procent en die voor 2025 van 0,9 naar 0,6 procent. 'De aanpassing voor volgend jaar is vooral een gevolg van de verkiezingsoverwinning van Trump', zegt ING-econoom Philippe Ledent. 'De hogere importtaksen in de VS zullen een negatieve invloed hebben op de Belgische uitvoer. De grotere onzekerheid kan ook een impact hebben op de investeringen en de consumptie. De lagere groeiraming voor dit jaar weerspiegelt hoofdzakelijk een recente herziening van cijfers door de Nationale Bank.'

De uitvoer van België naar de VS bedroeg vorig jaar 35 miljard euro of 5 procent van ons bruto binnenlands product. Johan Van Gompel Econoom KBC

KBC zit op dezelfde golflengte en verlaagt zijn groeiprognose voor volgend jaar van 1 naar 0,6 procent. 'De overwinning van Trump heeft in de eurozone een negatieve impact op het vertrouwen', zegt KBC-hoofdeconoom Hans Dewachter. 'De risico's blijven neerwaarts. De groei kan dus nog lager uitvallen dan de 0,6 procent van ons basisscenario.' België heeft in 2023 voor 35 miljard euro goederen geëxporteerd naar de VS. 'Dat is 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een hoog cijfer in Europees perspectief', zegt KBC-econoom Johan Van Gompel.

Trump is van plan de taks op ingevoerde goederen met 10 procentpunten te verhogen. Hij wil de heffing op Chinese producten met liefst 60 procentpunten optrekken. Dat kan tot gevolg hebben dat China nog meer producten in Europa dumpt.

Groter begrotingstekort

De verlaging van de groeivooruitzichten is slecht nieuws voor de Belgische arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Ledent verwacht een lichte stijging van de werkloosheid, omdat de toename van de werkgelegenheid niet zal volstaan om de groei van de beroepsbevolking op te vangen. De tegenvallende groei zal het begrotingstekort sneller doen stijgen dan voorzien. In september voorspelde het Federaal Planbureau voor 2025 een economische groei van 1,3 procent en een begrotingstekort van 30,7 miljard euro of 4,9 procent van het bruto binnenlands product.

De stijging van de werkgelegenheid zal niet volstaan om de groei van de beroepsbevolking op te vangen. Philippe Ledent Econoom ING

Belfius publiceert maandag nieuwe economische vooruitzichten en BNP Paribas Fortis begin december. De kans is groot dat ook zij hun groeiprognoses verlagen.

De vrijdag door de Europese Commissie gepubliceerde groeivooruitzichten voor België zijn veel optimistischer dan die van ING en KBC. Zij voorspelt 1,1 procent groei in 2024 en 1,2 procent in 2025. Maar die prognoses houden nog geen rekening met de geplande verhoging van de Amerikaanse importtaksen, omdat ze zijn opgemaakt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorige week.