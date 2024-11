Hoge Raad Justitie gaat de mist in met benoemingen via videoverbinding

De benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie besliste om het mandaat van de korpschef van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Anne Dessy, niet te verlengen. Dat gebeurde via een videovergadering, wat niet mag.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft een pijnlijke misser begaan bij de benoeming van magistraten. De benoemingscommissie kwam een aantal keer samen via videoverbinding, wat volgens het huishoudelijk reglement niet mag. 'Een bijzonder pijnlijk voorval.'

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) ontving recent een strenge brief van Paul Van Tigchelt (Open VLD). De ontslagnemende minister van Justitie maakt zich in die brief boos over een fout in een benoemingsprocedure, die in strijd met de eigen regels deels via videoverbinding was gelopen.

'Dit is een onbegrijpelijk en bijzonder pijnlijk voorval, die een eerlijke en objectieve beoordeling van de vraag tot verlening van het mandaat in de weg staat. Bovendien komt dit voorval, na de berichten over examenfraude, het herstel van het vertrouwen in Justitie niet ten goede', schrijft Van Tigchelt in de brief, die De Tijd kon inkijken.

Concreet ging het om de vergadering van de benoemingscommissie op 18 september, die besliste om het mandaat van de korpschef van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Anne Dessy, niet te verlengen. De minister moest die beslissing, zoals steeds, bevestigen. Normaal gesproken is dat een formaliteit, maar deze keer dook dus een probleem op.

Videoverbinding

De advocaat van Dessy wees het kabinet erop dat vier leden van de benoemingscommissie via videoconferentie hadden deelgenomen aan het overleg. Dat is in strijd met het huishoudelijk reglement van de HRJ, dat videovergadering uitsluit bij hoorzittingen en geheime stemmingen. Een gespecialiseerde advocaat aangesteld door de HRJ bevestigde de analyse. Van Tigchelt zag geen andere optie dan de beslissing te weigeren.

Intussen bevestigen bronnen binnen Justitie aan De Tijd dat ook de benoeming van de federale magistraat Julien Moinil, de toekomstige procureur des Konings van Brussel, deels via videoverbinding verliep. Of dat gevolgen heeft voor zijn aanstelling is niet duidelijk. De HRJ laat weten niet te reageren op vragen over lopende procedures. Het is nog wachten op het besluit van de minister.

Mocht Van Tigchelt de benoeming weigeren, dan kan de HRJ dat vrij eenvoudig verhelpen. 'De bevoegde benoemingscommissie beschikt dan over 15 dagen om de procedure te hernemen en een nieuwe voordracht te doen', zegt de HRJ. De benoemingscommissie over Dessy is intussen overgedaan en bevestigd.

Deuk in imago

Minder dan een juridisch probleem is de vergissing vooral pijnlijk voor het imago van de HRJ, dat al een deuk opliep nadat bekendgeraakt was dat examenfraude had plaatsgevonden. Een jurylid uit de examencommissie bleek vragen van het magistratenexamen te hebben doorgegeven aan een examenkandidaat, het kind van twee magistraten.

De HRJ laat weten dat het de bestaande vergaderafspraken tegen het licht zal houden. Sinds corona is de videovergadering ook bij Justitie niet meer weg te denken. Zelfs strafzaken kunnen sinds dit jaar via een beveiligde Microsoft Teams-verbinding plaatsvinden.