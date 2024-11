Asielopvang staat eens te meer voor wintertest

Met de winter in aantocht doemt opnieuw de vraag op of alle asielzoekers straks een dak boven hun hoofd hebben. Voor kinderen en gezinnen in de asielprocedure lukt dat vooralsnog, al loopt het volgens ngo's in de praktijk soms toch mis. Duizenden alleenstaande mannen doen ook dit jaar een beroep op de - al propvolle - daklozenopvang.

Al vier jaar op rij is de opvang van asielzoekers in ons land een worsteling. Dat alleenstaande mannen die asiel aanvragen niet meteen in het opvangnetwerk terechtkunnen, is politiek amper nog een issue. De ondergrens ligt bij het bieden van onderdak aan kinderen, gezinnen en kwetsbare asielzoekers. Maar een groep ngo's sloeg dinsdag alarm met de boodschap dat ook gezinnen in de asielprocedure in Brussel op straat belanden.

Wij kunnen duidelijk zijn: alle families die asiel aanvragen worden de dag zelf opgevangen. Nicole de Moor Uittredend staatssecretaris Asiel en Migratie (CD&V)

De Humanitaire Hub, die in Brussel dagopvang en voedselbedeling organiseert in een verlaten Citroën-garage naast de Tour & Taxis-site, lag mee aan de basis van de noodkreet. Die maakt deel uit van een bredere aanklacht over de Brusselse daklozenopvang, die overal zo goed als vol zit. De Hub vond de voorbije maanden voor 276 van de 521 dakloze gezinnen die aanklopten nergens plek. Ook BelRefugees, dat de opvangaanvragen voor mannen in de Hub registreert, kampt met een ernstig tekort: 1.200 mensen staan op de wachtlijst, en de wachttijd bedraagt gemiddeld vijf weken.

De Hub meldde in één adem dat zelfs gezinnen met kinderen die een asielaanvraag deden, aankloppen voor onderdak, terwijl deze groep recht heeft op opvang. Zij zouden niet in het circuit van de reguliere daklozenopvang mogen belanden. Toch gebeurt het geregeld dat gezinnen 'in verschillende fases van de asielprocedure' aankloppen, zegt Lorenzo Durante Viola, de coördinator van de Humanitaire Hub.

Asielzoeker op papier

Uittredend staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) acht dat onmogelijk. 'Wij kunnen duidelijk zijn: alle families die asiel aanvragen, worden de dag zelf opgevangen.' De opvangdienst Fedasil bevestigt dat het lukt alle kinderen, gezinnen en kwetsbare groepen op te vangen, al is de puzzel nog steeds moeilijk.

De Hub registreert de verblijfsstatus van daklozen die zich melden niet. Een mogelijke verklaring is dat asielzoekers in een Dublinprocedure vertrekken uit de asielopvang, omdat zij vrezen te moeten terugkeren naar het eerste verantwoordelijke land - vaak de lidstaat waar ze de Europese Unie binnengekomen zijn. Het is ook mogelijk dat gezinnen na een ongunstige beslissing in hun asielprocedure in het daklozencircuit eindigen.

Elk gezin dat zich aanbiedt bij het asielloket van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), wordt onmiddellijk doorgestuurd naar Fedasil. Als het te druk is en gezinnen niet aan de beurt komen voor registratie, kan het gebeuren dat zij een afspraak krijgen op latere datum. 'Dat gebeurt alleen bij gezinnen die een adres in België hebben', aldus de DVZ. Zij zouden in theorie niet in het daklozennetwerk mogen belanden.

Het komt ook voor dat migranten zich niet meteen kunnen registreren bij het asielloket van de Dienst Vreemdelingenzaken, bijvoorbeeld op feestdagen of in het weekend. 'Dan zijn ze op papier nog geen asielzoeker', zegt Durante Viola. 'Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Kinderen hebben ongeacht hun verblijfsstatus recht op opvang.'

Het beeld van asielzoekersgezinnen met kleine kinderen op straat roept vervelende herinneringen op aan het najaar van 2022, toen minderjarige asielzoekers op straat belandden door het immense tekort aan opvangplaatsen. Ook vorig jaar leidde het opvangtekort tot een crisissfeer in de politiek, nadat De Moor een opvangstop voor alleenstaande mannelijke asielzoekers had aangekondigd. Premier Alexander De Croo (Open VLD) trok het dossier naar zich toe, met als resultaat een winterplan voor de opvang van asielzoekers.

Maanden op de wachtlijst

Een jaar later is de situatie nog steeds moeilijk. Voor volwassen mannen die asiel aanvragen hanteert Fedasil nog altijd een wachtlijst. Op het hoogtepunt stonden op die lijst 4.000 namen. Doordat meer asielzoekers sneller uit de opvang vertrekken en het vluchtelingencommissariaat meer asielbeslissingen neemt, is de wachtlijst wel gekrompen. Er staan nog 2.650 namen op.

De mannen op de wachtlijst moeten 'meerdere maanden' wachten op een plek, bevestigt Fedasil. Er komen nog altijd veel nieuwe asielzoekers aan in België - in oktober was er nog een opvallende piek met 4.383 nieuwe aanvragen. Dat tempo kan de opvangdienst niet bijbenen. Fedasil wist dit jaar netto 400 opvangplaatsen extra te creëren in het opvangnetwerk, wat het totaal op 36.077 brengt.

Om mannen op de wachtlijst toch te kunnen opvangen, heeft de federale regering in samenwerking met het Brussels Gewest 2.000 bijkomende noodopvangplaatsen ingericht in de Brusselse daklozenopvang. Maar ook die kraakt nu al in zijn voegen.