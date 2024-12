Bedrijven moeten strengere regels volgen als ze fraude van personeel onderzoeken

Bedrijven die een intern onderzoek doen naar mogelijk misbruik door een werknemer, krijgen - net als bij andere vormen van zogenaamde private opsporing door detectives - strengere regels opgelegd.

Vrijdag wordt in het Staatsblad de nieuwe wet op de private opsporing gepubliceerd, die de verouderde privédetectivewet van 1991 vervangt. Daarmee worden private onderzoekers die voor een opdrachtgever informatie inwinnen over derden aan nieuwe regels onderworpen. Denk aan klassieke privédetectives, maar ook aan pakweg verzekeraars die mogelijke fraude met schadegevallen onderzoeken.

De bedoeling is die regels in lijn te brengen met die waaraan publieke opsporingsdiensten zoals de politie of het parket de jongste decennia steeds meer onderworpen zijn - bijvoorbeeld op het vlak van privacy en grondrechten.

De wet van 1991 was geschreven voor personen die private opsporing als hoofdbezigheid hebben, en er was een uitzondering voor informatiegaring die alleen 'bij de belanghebbende' plaatsvindt. Bedrijven en juristen interpreteerden die uitzondering zo dat bedrijven die een intern onderzoek opstartten naar mogelijke malversaties van werknemers, niet onder de regels vielen.

Dat verandert met de nieuwe wet. De strengere regels gelden voortaan ook voor bedrijven die intern een onderzoek opstarten naar bijvoorbeeld een winkelbediende die verdacht wordt van stelen uit de kassa, of naar een CEO die aandelen lijkt te hebben verhandeld met voorkennis.

'Deze wet neemt onduidelijkheid weg en creëert een gelijk speelveld voor alle private speurders', zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). 'Het was dringend tijd dat de regels rond private opsporing up-to-date gebracht werden.'

Vergunningsplicht

De nieuwe wet is volgens experten een gamechanger voor bedrijven. Ze bepaalt dat private opsporing enkel mag worden gedaan door iemand - intern of extern - die over een vergunning beschikt, waarvoor onder meer een veiligheidsscreening door Binnenlandse Zaken nodig is. Ook moeten bedrijven die onderzoeken willen voeren naar werknemers daarvoor een reglement hebben, waarin alle regels transparant staan uitgelegd. Verzameld bewijs dat tegen die vereisten ingaat, is nietig en kan nooit in de rechtbank gebruikt worden.

Daarnaast zijn er tal van andere regels die, wanneer ze geschonden worden, niet tot de nietigheid leiden maar wel tot boetes voor het bedrijf. Zo moet een verdachte werknemer die ondervraagd wordt zijn rechten voorgelezen krijgen, die inhouden dat hij bijstand kan vragen en niet verplicht is te antwoorden. Pure daden van werkgeversgezag, zoals de controle van de arbeidstijden, vallen niet onder de wet, verklaarde Verlinden in de Kamer.

Vrijstellingen

Er zijn wel uitzonderingen. Onderzoeken die zich beperken tot de bevraging van de betrokkene, zonder dat andere info wordt ingewonnen, vallen niet onder de wet. Ook beroepen als advocaat, journalist, auditor of notaris zijn vrijgesteld. En wanneer alleen iemand van de personeelsdienst van het bedrijf het onderzoek voert, is geen vergunning nodig, al blijven de andere verplichtingen wel gelden.