De Wever nodigt Open VLD uit aan formatietafel

Federaal formateur Bart De Wever heeft Open VLD uitgenodigd om deel te nemen aan de federale regeringsonderhandelingen, bericht de VRT en is aan De Tijd bevestigd.

Ook al lijkt het paleis met Willy Claes, de éminence grise van de Vlaamse socialisten, nog een wanhoopspoging te doen om de Arizona-coalitie te reanimeren, de vier andere partijen geloven er niet meer in. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakt er al langer geen geheim van dat hij met de Vlaamse liberalen wil dansen.

Dat maakte hij donderdag nog eens duidelijk in 'Villa Politica', net zoals ook Jean-Marie Dedecker er zei dat hij voorstander is van het betrekken van Open VLD bij de coalitiebesprekingen. Bij Les Engagés spreken ze al van de Lagoon-coalitie, naar het turquoise in de kleuren van Les Engagés.