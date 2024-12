Didier Reynders, 'Mister Teflon' lijkt dan toch niet onaantastbaar...

Na bijna veertig jaar toppolitiek en een rist schandalen lijkt het doek dan toch te vallen voor godenkind Didier Reynders. Het gerecht verdenkt de Franstalige liberaal, die nog maar net is afgezwaaid als Europees Commissaris, van witwaspraktijken met lotjes van de Nationale Loterij.

Als vertrouweling van liberaal boegbeeld Jean Gol was de Luikenaar Didier Reynders op zijn 26ste al voorzitter van de NMBS. Het was het begin van een politieke topcarrière, die enkele dagen geleden is geëindigd als Europees Commissaris voor Justitie. Als het van de 64-jarige Reynders afhing, had hij daar nog een verlengstuk aan gebreid. Ofwel als secretaris-generaal bij de Raad van Europa, of met nog een termijn als Europees Commissaris - maar daar greep hij telkens naast.

Reynders is nog maar net op pensioen, of het doek lijkt helemaal te vallen. Nadat zijn naam meermaals is gevallen in tal van vermeende schandalen, en hij telkens de dans is kunnen ontspringen, verdenkt het gerecht hem er nu van zich jarenlang schuldig te hebben gemaakt aan witwaspraktijken met lotjes van de Nationale Loterij. Het gerecht lijkt toe te slaan nu Reynders geen politieke immuniteit meer geniet.

Advertentie

De verbazing is groot dat hij die iedereen altijd te slim af was, zo dom is geweest om zwart geld te gaan witwassen met lotjes van de Nationale Loterij.

Het verbaast weinigen dat Reynders nog maar eens in opspraak komt, maar de verbazing is groot dat hij die iedereen altijd te slim af was, zo dom is geweest om zwart geld te gaan witwassen met lotjes van de Nationale Loterij. Reynders was jarenlang als minister van Financiën bevoegd voor de Nationale Loterij, en weet beter dan wie ook dat ze wettelijk verplicht is om vermoedens van witwassen aan te geven.

Kazachgate

Een van de eerste keren dat Reynders in opspraak kwam, was toen hij in 1999 pas minister van Financiën was geworden in de paars-groene regering-Verhofstadt. De Morgen beschuldigde hem er toen van zwart geld te hebben geparkeerd op een Luxemburgse rekening van KB Lux. Dat bleek evenwel een kwakkel, die toenmalig adjunct-hoofdredacteur en auteur van het artikel, Ludwig Verduyn, de kop kostte.

In 2017 werd Reynders dan weer genoemd werd als een van de protagonisten in Kazachgate. Als minister van Financiën zou Reynders een rol hebben gespeeld bij de versnelde totstandkoming van de afkoopwet, die zakenlui uit de voormalige Sovjet-Unie een strafproces bespaarde. Een parlementaire onderzoekscommissie sprak hem vrij. Nog in 2017 lag hij - intussen als minister van Buitenlandse Zaken - onder vuur omdat de Belgische diplomatie voor de toetreding van Saudi-Arabië tot de VN-commissie Vrouwenrechten had gestemd. Ook die storm waaide over.

Zijn rechterhand Jean-Claude Fontinoy deed Reynders' reputatie evenmin goed. Fontinoy zat bij de NMBS, maar had vaak ook de hand in schimmige deals voor Reynders. Zoals bij de bouw van de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa. In 2019 opende het parket van Brussel daarover een opsporingsonderzoek tegen Reynders en Fontinoy, maar dat werd na een maand al geklasseerd.

Welk schandaal of politieke storm ook, 'Mister Teflon' gaf nooit een krimp.

Advertentie

Clanstrijd

Reynders kwam bij de Franstalige liberalen helemaal op het voorplan na het vertrek van Louis Michel in 2004 naar de Europese Commissie. Hij leidde de Mouvement Réformateur in 2007 ook naar een historische verkiezingsoverwinning, al kon hij die winst niet verzilveren door de rivaliserende PS buitenspel te zetten.