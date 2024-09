Formateursopdracht De Wever verlengd tot 17 oktober

Koning Filip heeft de federale formateursopdracht van N-VA-voorzitter Bart De Wever verlengd tot 17 oktober. Zo wordt de federale formatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober getild.

Federaal formateur Bart De Wever bracht maandagvoormiddag op het Paleis verslag uit van zijn federale formateursopdracht. Anders dan in de Vlaamse regeringsonderhandelingen, waar in de nacht van zondag op maandag een akkoord werd bereikt over de begroting, beweegt er weinig in het federale overleg.

Nadat een poging van De Wever om in augustus een doorbraak te forceren in de gesprekken was mislukt, werd beslist de onderhandelingen tussen zijn N-VA, Vooruit, CD&V, de MR en Les Engagés over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen. De inschatting is dat de electorale nervositeit over de lokale verkiezingen van 13 oktober het voor partijen lastig maakt om moeilijke compromissen te sluiten.

Het Paleis besloot dan ook om De Wevers opdracht te verlengen tot 17 oktober, dus na die gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester van Antwerpen wordt dan met een nieuw verslag bij koning Filip verwacht.