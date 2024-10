Geopolitieke onrust hertekent dreigingsbeeld in België: cyberaanvallen en desinformatie belangrijkste risico's

De hoofdzetel van de Europese Commissie in Brussel. Door de aanwezigheid van zulke instellingen in ons land is de kans volgens de risicoanalyse reëel dat België de komende jaren het doelwit is van spionnen of pogingen tot inmenging van buitenlandse actoren.

Niet langer terrorisme, maar cyberaanvallen, spionage en pogingen tot inmenging door vijandige regimes vormen de belangrijkste veiligheidsrisico's in ons land. Dat blijkt uit het nieuwe driejaarlijkse dreigingsrapport van het Nationaal Crisiscentrum.

De afgelopen twee jaar brachten meer dan 160 experts de belangrijkste veiligheidsrisico's voor ons land in kaart. Het resultaat is het nieuwe driejaarlijkse Belgian National Risk Assessment, waarin het Nationaal Crisiscentrum 118 belangrijke veiligheidsrisico’s bundelt.

'Terwijl de focus drie jaar geleden nog veel meer op terrorisme lag, zien we nu een verschuiving. Het risico op desinformatiecampagnes, cyberaanvallen en buitenlandse inmenging is nu veel sterker aanwezig', zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. 'De wereldwijde geopolitieke spanningen beïnvloeden het dreigingsbeeld ook in België.'

Het dreigingsrapport acht de waarschijnlijkheid van destabilisatiepogingen door zogenaamde 'hybride actoren' in België hoog. Een zogenaamd hybride conflict gaat in veel gevallen uit van een vijandig regime, dat via desinformatiecampagnes, spionage en pogingen tot inmenging besluitvorming probeert te beïnvloeden of het vertrouwen in de democratische instellingen tracht te ondermijnen. Daarmee tasten ze het vertrouwen in de overheid aan en voeden ze complottheorieën.

Volgens de risicoanalyse is de kans dat België de komende jaren het doelwit is van spionnen of pogingen tot inmenging van buitenlandse actoren reëel. Dat hoeft niet te verbazen, gezien de aanwezigheid van Europese instellingen en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Hackers

De geopolitieke onrust in een wereld die steeds sterker digitaal verbonden is, verhoogt het risico op cyberaanvallen. Zulke aanvallen kunnen potentieel veel schade aanrichten, maar zijn dikwijls ook gericht op het ondermijnen van het vertrouwen in de democratie.

Ons land werd vlak voor de lokale verkiezingen van 13 oktober nog met zo'n gerichte cyberaanval geconfronteerd. Een Russisch hackerscollectief, dat volgens veiligheidsdiensten vermoedelijk in opdracht werkt van de Russische staat, legde in de dagen voor de stembusgang de sites van verschillende kranten plat. De hackers veroorzaakten vooral ongemak door de sites ontoegankelijk te maken. Wel riepen de aanvallen vragen op over het veilige verloop van de verkiezingen.

Daarnaast zijn er criminele hackers die uit winstbejag aanvallen uitvoeren met gijzelsoftware. Bedrijven en overheden hebben in zo'n geval vaak geen andere keus dan losgeld te betalen om weer toegang te krijgen tot hun systemen.

Klimaatverandering

Het rapport concentreert zich niet louter op risico’s die door kwaadwillige individuen of staten worden veroorzaakt, maar ook op risico's door crisissen die onverwacht ontstaan, bijvoorbeeld natuurrampen. De klimaatverandering zal daarin de komende tijd een almaar grotere rol spelen, door de toegenomen kans op bosbranden, droogte en overstromingen tegen 2050.

Na de verwoestende overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021 is er extra aandacht voor de gevolgen van grootschalige wateroverlast. Overstromingen kunnen leiden tot incidenten met energie-infrastructuur en zelfs een gevaar betekenen voor nucleaire installaties. Het rapport waarschuwt dan ook expliciet voor de grotere kans op dijkbreuken, omdat de dijken zonder aanpassingen niet bestand zijn tegen de stijgende zeespiegel.