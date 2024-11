Rekruteringen bij leger nemen hoge vlucht

Terwijl het lang niet wilde lukken om de pensioneringsgolf bij het leger op te vangen, slaagt defensie er nu toch in meer soldaten te rekruteren. Dit jaar zijn al meer dan dubbel zoveel rekruten aan een opleiding begonnen als vijf jaar geleden.

Terwijl er in 2019 5.953 kandidaten waren voor een opleiding bij het leger, stond de teller op 1 oktober van dit jaar al op 11.119. Dat liet minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) weten aan Kamerlid Kjell Vander Elst (Open VLD).

Volgens de liberaal werpen de forse investeringen in de rekruteringscampagnes van het leger vruchten af. Trok defensie daar in 2019 nog 822.000 euro voor uit, dan gaat het dit jaar al om ruim 2,5 miljoen euro.

'Er is ook aandacht in de media, denk bijvoorbeeld aan het tv-programma 'Kamp Waes'', zegt Vander Elst. 'En we kunnen het uiteraard niet los zien van de geopolitieke spanningen en de oorlog in Oekraïne, die nu al 1.000 dagen duurt. De aandacht voor defensie en onze veiligheid in Europa neemt toe, ook bij jongeren.'

De tijd dat we steeds op anderen konden rekenen om de kastanjes uit het vuur te halen, is definitief voorbij. Kjell Vander Elst Kamerlid Open VLD

Heel wat kandidaten die aan een opleiding beginnen, gaan uiteindelijk niet aan de slag bij het leger. Maar dat dubbel zoveel mensen die stap zetten, resulteert wel in een forse stijging van de aanwervingen: die gingen van 2.411 in 2019 naar 3.285 in 2024 (tot 1 oktober).

Toch is het aantal personeelsleden bij defensie niet gestegen. Het Belgische leger telt nu 30.229 man. Dat is bijna evenveel als in 2019, toen er 30.397 militairen en burgers voor de krijgsmacht werkten. Die stabilisering is te wijten aan de pensioneringsgolf van de afgelopen jaren, merkt Vander Elst op. Na een gestage terugval van het aantal militairen lijkt de ommekeer wel ingezet.

NAVO-norm

Het leger heeft ook meer geld nodig, bepleit Vander Elst. 'Onze defensiediensten moeten doorgroeien en daarvoor zijn bijkomende investeringen vereist in materieel, personeel, maar zeker ook werkingsmiddelen. De NAVO-norm (die voorschrijft dat landen 2 procent van het bruto binnenlands product besteden aan defensie, red.) halen tegen het einde van de legislatuur is het absolute minimum. We zijn het aan onszelf verplicht die verantwoordelijkheid op te nemen. De tijd dat we steeds op anderen konden rekenen om de kastanjes uit het vuur te halen, is definitief voorbij.'

Uit de gelekte supernota van formateur Bart De Wever (N-VA) bleek dat de Arizona-coalitie tegen het einde van de legislatuur 1,8 procent van het bbp aan defensie wil besteden. Theo Francken (N-VA) had de lat wat hoger gelegd in zijn defensienota, die de basis vormde voor de onderhandelingen over defensie. Hij stelde een versneld groeipad voor om tegen 2029 te voldoen aan de NAVO-norm. Hij wil daarvoor ook overheidsparticipaties in bedrijven verkopen.