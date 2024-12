Sherpa Charles Michel wordt ambassadeur in Washington

Georges-Louis Bouchez veroorzaakt nog maar eens opschudding, nu blijkt dat hij Frédéric Bernard - de kabinetschef van gewezen Europees raadsvoorzitter Charles Michel - tot Belgisch ambassadeur in Washington heeft gebombardeerd.

De post in Washington is zeker met de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis een van de absolute topjobs voor de Belgische diplomatie. De bedoeling was dat topdiplomaat Jan Hoogmartens, van liberale signatuur, naar Washington zou gaan, maar die besliste om kabinetschef van Hadja Lahbib (MR) te blijven, nu ze Europees Commissaris wordt.

Daarop had het directiecomité van Buitenlandse Zaken Washington aan Bernard Quintin, eveneens van liberale signatuur, toegewezen. Maar dat was buiten MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gerekend. Die duidde Bernard Quintin afgelopen weekend aan als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, in opvolging van Lahbib.

Advertentie

Dat Quintin nu minister van Buitenlandse Zaken is, zelfs al is het maar voor enkele weken tot er een nieuwe regering is, biedt de diplomaat de kans om straks op het internationale toneel in een hogere liga te spelen. Voor gewezen ministers van Buitenlandse Zaken gaan er deuren open die zelfs voor een topdiplomaat gesloten blijven.

Slechts Ottawa

Bouchez sloeg twee vliegen in één klap: door Quintin tot minister van Buitenlandse Zaken te bombarderen, moet hij niemand meer Buitenlandse Zaken geven, als er straks moet worden beslist over de verdeling van de ministerposten. Het is een publiek geheim dat Bouchez veel meer ziet in Binnenlandse Zaken, wat moeilijk lijkt als de MR ook Buitenlandse Zaken zou houden.

Met Quintin als minister van Buitenlandse Zaken kon hij meteen ook iemand anders voor de topjob in Washington aanduiden. Frédéric Bernard, de kabinetschef van Charles Michel, mag Bouchez eeuwig dankbaar zijn dat hij nu de hoofdvogel afschiet en naar Washington kan, zoals de Europese nieuwssite Politico meldde. Want in Europa greep hij er al enkele keren naast. Zo werd niet hij, maar de kabinetschef van Reynders, Geneviève Tuts, onlangs nog benoemd tot de Europese ambassadeur in Canada. De slechte reputatie van Michel speelde hem parten.

Ook in de diplomatieke beweging die het directiecomité van Buitenlandse Zaken had uitgetekend, was er voor de sherpa van Michel hooguit Ottawa weggelegd. Bernard mag dan als rechterhand van Michel wel een stevig adresboekje hebben, hij heeft geen enkele ervaring als posthoofd. Daarom ook was zijn eerste beoogde post slechts Ottawa.

Maar toen Quintin als minister van Buitenlandse Zaken werd, stonden Lahbib en haar opvolger volgens diplomatieke bronnen onder grote druk om Bernard nog snel naar Washington te sturen, zonder daarin het directiecomité te kennen.