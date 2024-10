'Afschaffen opkomstplicht evalueren'

Voor het eerst is stemmen niet verplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen. Nu de eerste kiesbureaus sluiten, lijkt het er ook op dat minder kiezers zijn gaan stemmen.

De kiesbureaus waar op papier gestemd wordt, zijn om 13 uur gesloten. Elektronische stemmers kunnen dat nog doen tot 15 uur. In Vlaanderen, waar de opkomstplicht is afgeschaft voor de lokale en provinciale verkiezingen, lijkt het erop dat effectief minder kiesgerechtigden zijn gaan stemmen.

Dat stelt ook minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) vast. Bij de vorige lokale verkiezingen lag de opkomst op 92 procent. Ze verwacht dat de opkomst zondag sowieso lager ligt. 'Ik ben tevreden over het vlotte logistiek verloop van deze verkiezingen, maar we hebben sowieso afgesproken dat we een grondige evaluatie gaan maken van de afschaffing van de opkomstplicht.'