Campinguitbater in Lommel verdient miljoenen aan asielcrisis

Peter Gillis, de Nederlandse uitbater van drie Limburgse vakantieparken, verdiende al bijna 10 miljoen euro aan de opvang van asielzoekers op de camping Parelstrand in Lommel. De overheid verlengde het huurcontract voor de asielopvang, terwijl de rechtszaken tegen Gillis zich opstapelen.

‘Topcampings’. Zo heten sinds kort de drie Limburgse vakantieparken in Houthalen (Hengelhoef) en Lommel (Parelstrand en Blauwe Meer), die de Nederlandse multimiljonair en SBS-realityster Peter Gillis in België uitbaat. Sinds de Nederbelg drie maanden geleden het beheer van zijn negen andere parken in Nederland moest stopzetten door problemen met het gerecht en de overheid, heeft ons land zijn volle aandacht. ‘Voortaan spelen we een thuismatch’, zei hij dit voorjaar. ‘Ik ben trots op mijn Belgische parken. Ik kijk ernaar uit om ze verder uit te bouwen.’

Gillis, die op de Nederlandse tv-zender SBS6 en ook bij ons op VTM2 bekendheid verwierf als ondernemer en no-nonsensezakenman in de realitysoap ‘Massa is kassa’, is eigenaar van de groep Oostappen, die vakantieparken uit het goedkopere segment overkoepelt in Noord-Brabant en Belgisch-Limburg. Dat leverde hem al vier jaar een plekje op in de lijst met de rijkste Nederlanders, samengesteld door het zakenblad Quote.

Dagelijkse klachten

Zijn ster begon de jongste tijd evenwel te tanen door diverse wettelijke overtredingen bij onze noorderburen, zoals de illegale huisvesting van arbeidsmigranten en fiscale delicten. Ook in België is het niet al goud wat blinkt. Park Hengelhoef is al jaren verlieslatend en worstelt met een negatief eigen vermogen van ruim 6,4 miljoen euro.

Het vakantiepark Blauwe Meer draait wel zwarte cijfers, maar volgens Karel Wieërs, schepen voor Toerisme en Juridische Zaken (N-VA) in Lommel, is het woord ‘vakantie’ er almaar minder van toepassing. ‘Aan de bijna dagelijkse klachten over huisvesting en gebrekkige hygiëne van vooral vaste vakantiegangers komt geen einde’, zegt hij.

De gemeente Lommel, die eigenaar is van dat laatste domein, zei drie jaar geleden al de exploitatievergunning voor Blauwe Meer op. Maar omdat Gillis weigerde het park te ontruimen kwam de zaak voor de rechter. Daar kreeg het stadsbestuur gelijk: uiterlijk eind deze maand moest de Nederbelg het domein verlaten hebben, of er dreigde een dwangsom. Gillis ging echter in beroep. Een definitief arrest wordt dit najaar verwacht.

Duurste opvangcentrum

Het enige vakantiepark waar het Gillis wel voor de wind lijkt te gaan, is Parelstrand. Maar dan niet omdat je er als toerist een stacaravan of bungalow kan huren op het zandstrand of in de natuur. De Brabander is er eigenaar van de helft van het terrein en stelt dat ter beschikking van Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers.

De huurcontracten die hij daarvoor afsloot met de overheid legden hem geen windeieren. Alleen al in de periode 2016-2022 leverden ze hem een nettowinst van 9,9 miljoen euro op. Dat blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap Camping Parelstrand.

De prijzen die onderhandeld worden, zijn afhankelijk van de vraag. In een markt waar men weet dat er schaarste is, gaan die niet meteen dalen.

Fedasil streek de eerste keer in Lommel neer in 2016, toen de site als gevolg van de asielcrisis dienstdeed als opvangcentrum voor enkele maanden. Circa 750 asielzoekers verbleven er toen op het vakantiedomein. Dat leverde Gillis een nettowinst op van een half miljoen euro, terwijl de camping in de meeste jaren daarvoor verlieslatend was.

Eind 2018 kwamen er voor de tweede keer asielzoekers aan. Die overeenkomst liep tot augustus 2020. Het asielcentrum Parelstrand in Lommel bood toen plaats aan 900 vluchtelingen. In amper twee jaar rinkelde de kassa opnieuw met 6 miljoen euro nettowinst voor Gillis, goed voor een kwart miljoen euro per maand.

Het leek toen onwaarschijnlijk dat Fedasil opnieuw een tijdelijk opvangcentrum zou organiseren in het vakantiepark. Parelstrand bleek immers niet alleen het grootste opvangcentrum, maar ook het duurste. ‘Heropstarten in Lommel is niet meteen weer een optie’, liet de woordvoerder van Fedasil toen horen. Maar in november 2021 ging Fedasil opnieuw in zee met de groep Oostappen. In iets meer dan een jaar leverde dat Gillis een nettowinst van 3,3 miljoen euro op.

Schaarste

En daar bleef het niet bij. In december 2022 kreeg de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) van Fedasil te horen dat het contract met de Oostappen Groep andermaal werd verlengd, ditmaal tot juni 2025. Hoeveel Gillis voor die verlenging opstrijkt, is niet bekend. De cijfers van het boekjaar 2023 zijn nog niet neergelegd. Fedasil weigert details vrij te geven over huurcontracten met privé-eigenaars.

Ook op het kabinet van federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) wordt geen inzage gegeven. ‘De prijzen die onderhandeld worden, zijn afhankelijk van de vraag. In een markt waar men weet dat er schaarste is, gaan die niet meteen dalen’, zegt de woordvoerster.