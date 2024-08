Milieuverenigingen vechten stikstofdecreet aan bij Grondwettelijk Hof

De milieuverenigingen Dryade, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace vragen het Grondwettelijk Hof het Vlaamse stikstofdecreet gedeeltelijk te vernietigen. De organisaties hopen dat de Vlaamse regering niet wacht en de regeling eerder al bijstuurt.

Nadat de Boerenbond al heeft aangekondigd het stikstofdecreet te zullen aanvechten, trekken ook milieuorganisaties naar het Grondwettelijk Hof tegen het Vlaamse stikstofdecreet. Dryade, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace vragen het Hof om de bepaling over de vergunningverlening te vernietigen.

De verenigingen menen dat het decreet de Vlaamse natuur en volksgezondheid onvoldoende beschermt. 'De Vlaamse regering verzuimde het decreet te baseren op de recentste wetenschappelijke kennis. Het decreet hanteert achterhaalde cijfers en slaagt er niet in de overbelasting door stikstof voldoende snel weg te werken', stellen de organisaties. 'Het stuwt de landbouwsector verder richting schaalvergroting, weg van een gezonde leefomgeving en een leefbaar inkomen voor de landbouwer.'

Advertentie

Lees meer analyse Milieu-vzw Dryade, de schrik van boeren en ondernemers

Het Vlaams Parlement stemde op 24 januari in met het stikstofdecreet, dat de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk moet verminderen. Het decreet leidde tot grootschalig protest van landbouwers, die zich aan strengere uitstootnormen moeten houden. De Boerenbond, die de belangen van boeren behartigt, acht de regels in het decreet in strijd met de grondwet.

Dat het decreet bij een veel lagere uitstoot al een intensief milieuonderzoek eist van landbouwers dan bij vergunningaanvragen van de industrie acht de Boerenbond in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Ook in de aparte regeling voor het Turnhoutse Vennengebied ziet de Boerenbond een schending.

'Too little, too late'

De milieuverenigingen hekelen ook de wetenschappelijke onderbouw van het decreet. 'Bovendien blijkt uit een rapport besteld door Greenpeace Nederland dat de stikstofreductie veel sneller moet, willen we onze natuur veiligstellen. De huidige regeling is too little, too late', zegt Dries Verhaeghe, de directeur van Dryade.

'De onzekere technologische maatregelen dwingen landbouwers tot zware investeringen. De onderliggende structurele problemen, zoals de grootschalige import van stikstof via soja en kunstmest, worden niet aangepakt. Voor bioboeren zijn in dit decreet zelfs nagenoeg geen oplossingen voorhanden', zegt Heleen De Smet, beleidsexpert biodiversiteit bij Bond Beter Leefmilieu.

De milieuverenigingen roepen de Vlaamse regering op om de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet af te wachten en het stikstofdecreet onmiddellijk bij te sturen.