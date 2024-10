Toch geen coalitie met Vlaams Belang in Izegem, omwille van 'bedreigingen'

De coalitie tussen het Vlaams Belang en de stadspartij STiP+ in Izegem komt er dan toch niet. Enkele STiP+-politici zouden 'meerdere bedreigingen' ontvangen hebben en weigeren nu de voordrachtsakte te ondertekenen. De N-VA mag nu een coalitie proberen te vormen.

In het West-Vlaamse Izegem werd zaterdag het cordon sanitaire - de afspraak om niet met het Vlaams Belang te besturen - doorbroken. Kurt Grymonprez van de lokale partij STiP+, die bij de verkiezingen de grootste was geworden en dus een coalitie mocht vormen, gaf aan dat het 'de beste keuze' was.

Om dat alles officieel te maken, moesten zijn partijgenoten nog een voordrachtsakte ondertekenen. In de loop van zondag en maandag sloeg bij sommigen evenwel de twijfel toe, en weigerden nog een handtekening te zetten. De coalitie kan daardoor niet van start gaan.

Advertentie

'Zware impact op privéleven'

Via een post op sociale media heeft STiP+ het over 'bedreigingen'. 'We stellen vast dat er bij meerdere STiP+ leden bedreigingen zijn geuit die een zware impact hebben op het professionele en familiale leven van onze mandatarissen', klinkt het op Facebook. De partij spreekt over 'mails die gaan leiden tot ontslag, opzeg van lopende contracten, dreigingen en fysieke bedreigingen'.

Ik ben compleet geshockt dat politieke tegenstanders een sfeer van intimidatie, broodroof en zelfs fysiek geweld hanteren. Tom Van Grieken Vlaams Belang voorzitter

Omdat STiP+ om de 'veiligheid en het welzijn van onze mensen' geeft, geeft de partij het initiatiefrecht over aan de volgende in rij: de N-VA. Die krijgt nu twee weken om een coalitie te vormen.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zegt 'compleet geshockt' te zijn. 'Dat anno 2024 politieke tegenstanders een sfeer van intimidatie, broodroof en zelfs fysiek geweld hanteren om een democratisch bestuur met het Vlaams Belang tegen te houden, is ongezien.'

Wel voegt Van Grieken eraan toe dat het Vlaams Belang zich de komende weken 'constructief zal opstellen in Izegem'. Al is de kans dat de nieuwe onderhandelaar - de N-VA - overtuigd kan worden bijzonder klein. Bij die partij is de nationale instructie dat geen coalities gesloten mogen worden met radicaal-rechts.