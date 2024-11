Vlaamse coalitie wil premie voor elektrische wagens al op 23 november stopzetten

De fracties van de N-VA, Vooruit en CD&V willen de Vlaamse premie voor elektrische auto's al op 23 november stopzetten, vijf weken vroeger dan gepland. Daartoe dienden ze in het Vlaams Parlement een motie in, waarover later vandaag gestemd wordt.

De Vlaamse regeringspartijen willen over twee weken de premie voor elektrische wagens stopzetten. De N-VA, Vooruit en CD&V hebben een motie ingediend om de aankoopsteun op 23 november af te schaffen, vernam De Tijd. Normaal gezien konden particulieren die nog tot het einde van het jaar aanvragen.

De premie werd begin dit jaar in het leven geroepen door voormalig minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Wie een nieuwe auto van minder dan 40.000 euro inclusief btw koopt, kan een subsidie van 5.000 euro krijgen. Voor wie een tweedehands zero-emissiewagen koopt, bedraagt de premie 3.000 euro. De oorspronkelijke cataloguswaarde van het voertuig mag dan niet meer dan 60.000 inclusief btw zijn.

Kar gekeerd

Al van in het begin was de premie omstreden, omdat die vooral dreigde te gaan naar mensen die de steun niet nodig hadden. Peeters kreeg de premie er op het einde van de nachtelijke begrotingsonderhandelingen in september 2023 door, met goedkeuring van de N-VA en CD&V. De twee partijen keerden nadien hun kar.

Personen die tot en met 22 november 2024 een zero-emissievoertuig hebben aangekocht, krijgen tot en met 31 december 2024 om zich aan te melden bij het e-loket. De initiatiefnemers van de N-VA, Vooruit en CD&V

Begin dit jaar verzette N-VA-minister Zuhal Demir zich publiekelijk tegen de premie, waarna de regering-Jambon die beperkte tot eind 2024. Voor 2025 en 2026 werd hij toen al geschrapt. In het nieuwe regeerakkoord kwamen de N-VA, Vooruit en CD&V overeen komaf te maken met de erfenis van Peeters en de premie vroegtijdig te laten uitdoven.

'Alleen voertuigen die voor 23 november 2024 zijn aangekocht, komen in aanmerking voor de premie voor zero-emissievoertuigen. Personen die tot en met 22 november 2024 een zero-emissievoertuig hebben aangekocht, krijgen de tijd tot en met 31 december 2024 om zich aan te melden bij het e-loket', zeggen de initiatiefnemers van de drie partijen in het voorstel van decreet. Tenzij de oppositie de stemming kan vertragen, zou de meerderheid de afschaffing later vandaag goedkeuren.

Woordbreuk?

Het initiatief komt er nadat gebleken is dat de premie populairder en dus duurder is dan eerder gedacht. Oorspronkelijk was voor de subsidie 26 miljoen euro gebudgetteerd, maar volgens het kabinet van minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) waren eind oktober al voor 55 miljoen à 60 miljoen euro premies aangevraagd.

De vervroegde stopzetting dreigt de komende twee weken een stormloop op elektrische voertuigen te veroorzaken. En ze kan tot de kritiek leiden dat de Vlaamse regering woordbreuk pleegt tegenover kopers en verkopers, die de voorbije maanden uitpakten met forse kortingen om de prijs van auto's onder de grenswaarde van 40.000 euro te krijgen.

