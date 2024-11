Bedrijven verwerpen plan Demir voor minder arbeidsmigratie: 'Zonder buitenlanders lukt het niet'

De Vlaamse arbeidsmarkt staat voor een uitdaging als Vlaanderen het aantal werkvergunningen voor arbeidsmigranten van buiten de EU zou terugschroeven. Werkgevers uit diverse sectoren, zoals de bouw, zorg en industrie, vrezen hun vacatures nog minder te kunnen invullen. 'We zien groei verloren gaan omdat we onvoldoende mensen vinden.'

Heel wat bedrijven zouden in de penarie komen als de arbeidsmigratie in Vlaanderen wordt teruggeschroefd. Dat blijkt uit de reacties op de plannen van Vlaams minister voor Werk Zuhal Demir (N-VA), die wil dat er minder vergunningen worden uitgereikt aan migranten van buiten de EU die hier willen komen werken. Dat zei ze afgelopen weekend in De Tijd.

De werkgevers pleiten net voor een versoepeling van die regels, omdat de krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen veel bedrijven parten speelt. 'Onze bedrijven schreeuwen om mensen. De Vlaamse arbeidsmarkt alleen is te krap om aan de vraag te voldoen', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij de werkgeversorganisatie Voka. 'Zonder arbeidsmigranten zullen we het niet redden. De bouw-, zorg-, voedings- en industriële sectoren zien groei verloren gaan omdat ze onvoldoende mensen vinden.'

In 2023 kregen zo’n 10.000 arbeidsmigranten toegang om in Vlaanderen te werken. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder, al ligt dat cijfer nog altijd de helft hoger dan het in het precoronajaar 2019. Met twee derde van het totale aantal nieuwe Belgische werkvergunningen is Vlaanderen veruit de belangrijkste werkgever van arbeidsmigranten van buiten de EU. Naast de nieuwkomers zagen ook zo’n 6.500 arbeidsmigranten hun werkvergunning hernieuwd worden.

Om het aantal werkvergunningen te drukken, wil Demir de lijst met beroepen die in aanmerking komen inperken. Ze zou het liefst ook enkel hoogopgeleiden naar Vlaanderen zien komen. Die groep maakt nu wel al de meerderheid uit: uit de cijfers blijkt dat van de 5.200 nieuwe werknemers met een gecombineerde vergunning (dus voor een langere periode) bijna twee derde hooggeschoold was.

Sectoren

Een kwart van de toelatingen was voor werknemers in knelpuntberoepen, en een tiende werd verleend nadat een arbeidsmarktonderzoek niet tot een Belgische of Europese aanwerving heeft geleid. In welke sectoren de werknemers precies actief zijn, is niet duidelijk, aangezien dat maar voor 30 procent van de gevallen gerapporteerd wordt. Sectoren die vaker gerapporteerd worden, zijn landbouw, bosbouw en visserij, de bouwsector, transport, industrie en de informatie- en communicatiesector.

Voor Keolis, de busverhuurder die onder meer werkt als pachter voor De Lijn, is arbeidsmigratie een deel van de oplossing om het chronische tekort aan chauffeurs en automechanici op te lossen. 'Begin 2025 starten we met een proefproject waarbij tien Indiase chauffeurs en vier Indiase mecaniciens bij ons aan de slag gaan', zegt woordvoerder Brend Van Ransbeeck. 'We werken op alle mogelijke pistes om onze openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Naast onze eigen rijschool, jobdagen en flexi-jobs is het rekruteren van medewerkers in het buitenland een belangrijk middel.'

Ook de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zoekt haar heil bij arbeidsmigratie om de vacatures voor de technische profielen ingevuld te krijgen. 'De markt voor vliegtuigtechnici is zo specifiek dat je er echt niet komt als je alleen in België rekruteert', zegt woordvoerder Nico Cardone. 'Zelfs als iemand met een technisch profiel bij ons solliciteert, bijvoorbeeld van Audi Vorst of de busbouwer Van Hool, duurt het jaren voordat die persoon het hele opleidingstraject doorlopen heeft en volwaardig aan de slag kan.'

Ook voor de zorgsector is arbeidsmigratie essentieel. ‘Het zou een ernstige beleidsvergissing zijn om minder vergunningen uit te reiken aan migranten van buiten de EU’, zegt Dirk Lips, algemeen directeur van Curando, dat elf woonzorgcentra heeft in West-Vlaanderen. ‘Er is nu al te weinig zorg in Vlaanderen omdat we niet genoeg personeel vinden. We zijn drie jaar geleden begonnen met de tewerkstelling van verplegers uit India. Vandaag stellen we er 22 tewerk, in januari komen er daar nog eens 15 mensen bij en acht mensen uit Libanon.'

Als er minder vergunningen worden uitgereikt, zou dat tot gevolg hebben dat er nog minder handen zijn in de zorg. Margot Cloet Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Ook in de rest van Vlaanderen lopen proefprojecten met buitenlandse arbeidskrachten en woonzorgcentra, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de sectorvereniging van de social profit. 'De grootste groep zijn verpleegkundigen uit India, in Vlaanderen in 2022 waren dat 116 personen. We zijn nogal geschrokken van het nieuws. Als er minder vergunningen worden uitgereikt, zou dat tot gevolg hebben dat er nog minder handen zijn in de zorg.'

Cloet wijst erop dat arbeidsmigratie ook extra inspanningen vraagt van de werkgever. Curando geeft de Indiase verplegers al zes maanden betaalde opleiding Nederlands in hun thuisland, voor ze naar België komen. Ook de gelijkschakeling van de diploma’s verloopt moeizaam en traag, aldus Cloet. Voka pleit voor soepelere procedures volgens een meer economische logica, om een concurrentieel nadeel tegenover de buurlanden te vermijden.