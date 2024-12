Na bar slechte wiskundepeiling alle ogen gericht op kleuters: 'Wat doen die eigenlijk drie jaar lang op school?'

'We moeten ambitieus durven zijn in de kleuterklas.'

Nu Vlaanderen met het schaamrood op de wangen staat in een nieuw internationaal rapport voor wiskunde en wetenschappen, rijpen de geesten om al aan de start van de schoolcarrière in te grijpen: in de kleuterklas.

De Vlaamse resultaten voor wiskunde en wetenschappen bereiken - alweer - een nieuw dieptepunt. Niet alleen tuimelt onze regio fors omlaag, geen enkel land zakt zo hard als Vlaanderen (zie grafiek). Dat blijkt uit een nieuw vijfjarig onderzoek in 58 landen bij tienjarigen. Voor wiskunde duiken we naar de 24ste plaats, net boven het internationale gemiddelde. Voor wetenschappen landen we met de 35ste positie onder het internationale gemiddelde.

Het is de zoveelste klap. Studie na studie schetst een pijnlijker beeld: we scoren almaar slechter op wiskunde, wetenschappen, lezen en taal. Steeds meer leerlingen raken niet over de absolute basislat. Ook de toppresteerders zijn in Vlaanderen steeds dunner gezaaid in vergelijking met andere Europese landen. Weinig hoopgevend: de bodem is volgens onderwijsexperts nog niet bereikt.

Experts, politici en ouders maar ook economen en werkgevers luiden de alarmbel. De slechte resultaten raken aan de fundamenten van onze kenniseconomie. Vlaanderen moet het hebben van wat in de hoofden zit, niet in de grond. Zonder bollebozen zijn we straks vleugellam. Ze zijn broodnodig in het concurrerend economisch landschap waar innovaties zich razendsnel opvolgen.

Uit de zandbak

Wat nu? Ondanks de slechte resultaten klinken minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) en de onderwijskoepels strijdvaardig en opmerkelijk eensgezind. De focus moet naar de allerkleinsten: de kleuters. In plaats van ze dag na dag te laten knutselen en in de zandbak te laten spelen, moeten ze aan de slag met taal en cijfers. Via instructie kennis opdoen dus.

Dries Verhelst van de Universiteit Antwerpen, die bij het internationaal onderzoek naar wiskunde en wetenschap de onderzoekscoördinator voor Vlaanderen was, vindt dat een goede zaak. Hoewel bijna nergens ter wereld kleuters zo lang en masse naar de kleuterklas gaan als in Vlaanderen, hebben ze op het einde van de rit amper elementaire lees- en rekenvaardigheden. 'Kleuters zitten drie tot vier jaar lang in kleuterklas, maar wat gebeurt er daar eigenlijk? Als je de tanker wil keren, kan je niet om kleuters heen. Daar zit een grote win.'

Jarenlang was het kleuteronderwijs iets waar weinigen zich mee bezighielden. In de hoofden van velen begint de schoolcarrière pas in het eerste leerjaar, als het kind zes of zeven jaar is. Het gevolg is dat de kleuterklas vooral een speelklas is, met focus op knutselen, tekenen en het opdoen van allerlei ervaringen. Een soort voortzetting van de crèche.

Dat lijkt - toch als het van Demir afhangt - verleden tijd. 'Ik snap niet waarom we quasi geen aandacht hadden voor kleuters en het lager onderwijs en alleen maar focusten op het secundair', klinkt het. 'De kleuterjaren zijn net het fundament van de verdere schoolcarrière en moeten de prioriteit zijn. Geef - weliswaar op een warme manier - wiskunde- en taallesjes.'

Koepels keren kar

Concreet wil Demir ambitieuze minimumdoelen voor zowel het kleuter- als het lager onderwijs vastleggen. Die doelen bepalen wat kinderen minimaal moeten kennen en kunnen. De laatste dateren al van 1997, zijn volledig voorbijgestreefd en gelden bovendien niet voor kleuters. Die hebben alleen lossere ontwikkelingsdoelen. Tegen de paasvakantie moet het nieuwe kader er liggen, in september 2025 gaan ze van start. Van een overgangsjaar kan er geen sprake zijn, klinkt het.

'Leerstof is te gemakkelijk' Opvallende vaststelling in de nieuwe internationale studie: het Vlaamse onderwijs is té gemakkelijk. In de Vlaamse klas leggen we, in vergelijking met de andere Europese landen, te weinig focus op wetenschappelijk denken. Zo worden slechts in de helft van de Vlaamse klassen 'vragen gesteld over wetenschappelijke fenomenen'. Het Europese gemiddelde is 74 procent. Ook wordt bij tienjarigen amper stilgestaan bij 'fenomenen die verklaard kunnen worden aan de hand van wetenschappelijke concepten'. Denk aan de uitleg hoe een wolk ontstaat en waarom het regent. Dat komt in 7 procent van de Vlaamse klassen aan bod, in vergelijking met gemiddeld 39 procent in de rest van Europa.

De onderwijsverstrekkers gaan mee in dat idee. Nochtans clashten ze tijdens de vorige legislatuur met toenmalig minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over het dossier. Terwijl Weyts de lat veel hoger wilde leggen voor kleuters, weerden de koepels - zeker het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) - zich tegen een te verregaande inmenging.

Van die tegenstand is vandaag nog weinig te merken. 'We kunnen niet anders gezien deze resultaten', zegt Bruno Vanobbergen, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook over de focus - op Nederlands, wiskunde en wetenschappen - lijkt er consensus.

Forse professionalisering nodig

Het nieuwe buzzwoord is 'kennisrijk curriculum'. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste koepel, wil alvast versneld een aangepast leerplan uitrollen, met meer de nadruk op wiskunde (september 2025) en wetenschappen (september 2026). Bij het OVSG werden de plannen twee jaar geleden al opgetild. Daar moeten kleuters bijvoorbeeld al tot 9 kunnen schrijven en lezen en figuren als een vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel kunnen herkennen.

Vele zijn niet opgeleid voor kennisrijk onderwijs aan kleuters. Er zullen bijscholingstrajecten nodig zijn. Walentina Cools Topvrouw OVSG

'We moeten ambitieus durven zijn in de kleuterklas,' zegt Walentina Cool, topvrouw van het OVSG. Wel leeft het besef dat er een forse professionalisering nodig is bij de kleuterleiders. 'Velen zijn niet opgeleid voor kennisrijk onderwijs aan kleuters. Er zullen bijscholingstrajecten nodig zijn.'

Of dat de tanker kan keren, is afwachten. Ook Weyts had op een kentering gehoopt - en erover gecommuniceerd - maar de cijfers gaven hem ongelijk. Dat lot kan ook Demir ten deel vallen. Zelf een communicatiebeest als Demir, dat het politieke spel goed aanvoelt, kan niet om de rauwe cijfers heen als die binnen afzienbare tijd opnieuw op haar hoofd vallen. En dat kan politiek pijn doen.

'Ik zal kort op de bal spelen en niet wachten', reageert Demir. Zo wil ze de resultaten jaarlijks monitoren - wat kan via de Vlaamse toetsen en de KOALA-testen - en maandelijks samenzitten met de koepels. 'Ik geloof erin. Als de kar gekeerd kon worden in Engeland (dat een goed internationaal resultaat neerzette, red.), kan het ook in Vlaanderen.'