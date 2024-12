Slechte onderwijscijfers geven Demir vrij spel

Dat de onderwijstanker nog altijd niet gekeerd is, ook niet na vijf jaar N-VA-bewind, sterkt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir dat het radicaal anders moet. Omdat iedereen boter op het hoofd heeft, durven de koepels en de coalitiepartners haar voorlopig niets in de weg te leggen.

Niets nieuws onder de koepel van het Vlaams Parlement woensdag. Zowel meerderheid als oppositie predikte een terugkeer naar de basis, een 'kennisrijk curriculum' en het belang van Nederlands spreken als oplossingen voor de dramatisch gedaalde onderwijskwaliteit, die dit keer naar boven was gekomen in het TIMSS-onderzoek over het niveau van wiskunde en wetenschappen in het lager onderwijs. Het verslag is een bijna perfecte doorslag van het debat over de tegenvallende PISA-resultaten exact een jaar geleden.

Om die reden beloofde minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) het over 'een andere boeg te gooien'. In haar bekende sturm-und-drangstijl kondigde ze nieuwe minimumdoelen tegen Pasen aan. Zo draaide ze het debat handig naar het kleuteronderwijs, dat volgens haar 'teveel een crèche en te weinig een klas' is en de voorbije jaren deels braakliggend terrein bleef.

Advertentie

De andere oplossingen waren vaste koek in het onderwijsdebat: van taaltesten en centrale toetsen tot nieuwe eindtermen in het lager. Ofwel geraakten die er nog niet door onder Demirs voorganger en partijgenoot Ben Weyts, ofwel wierpen ze nog niet de beloofde vruchten af.

Dat de kwaliteit nog niet vooruit zou gaan, hadden we verwacht. Maar dit is wel heel slecht. Een N-VA-bron

De koepels op één lijn

Dat ze het rapport al even geleden te zien kreeg, maakt dat Demir de tijd had om de communicatie op punt te stellen. De aankondiging van twee weken geleden dat ze publiek wilde maken hoe scholen scoren op de Vlaamse centrale toetsen, was al een schot voor de boeg: zo kon ze zich in de markt zetten als voorvechtster van de onderwijskwaliteit. In de commissie-Onderwijs van donderdag trok ze opnieuw de registers open, met een pleidooi om ook op 30 juni - de laatste schooldag - nog les te geven en smartphones te weren in het middelbaar.

In de tussentijd kreeg ze de vakbonden en vooral de koepels op haar lijn. Dat leidde tot een opvallende detente. De onvermijdelijke vraag is dan: waarom nu pas? 'We hebben hen de arm moeten omwringen', klinkt het bij de N-VA.

Advertentie

Lees meer Weyts en onderwijskoepels bikkelen over minimumdoelen voor kleuters

Advertentie

Bruno Vanobbergen, de nieuwe topman van het katholiek onderwijs, steekt zich anders dan zijn voorganger Lieven Boeve minder weg achter het lerarentekort. In het persbericht van de koepel kwam dat woord maar één keer voor. Laat staan dat het zich nu openlijk verzet tegen de minimumdoelen voor kleuters of de absolute focus op Nederlands en wiskunde in het lager. De vorige regering keurde die verschillende keren principieel goed, maar de doelen geraakten er niet door omdat het katholiek onderwijs ze beschouwde als een aanval op de vrijheid van onderwijs.

Weer business as usual?

Toch is de kans reëel dat weer verzet opsteekt zodra Demir de plannen naar de regering brengt. 'Iedereen vindt het nu weer heel erg en superurgent, maar als de maatregelen concreet worden is het wellicht weer business as usual', klinkt het bij de Vlaams-nationalisten.

Zowel voor de koepels als de coalitiepartners geldt nu wel dat de slechte resultaten van het Vlaamse onderwijs te gevoelig liggen om Demir iets in de weg te leggen. Zeker omdat ze evengoed boter op het hoofd hebben: de neergang van het onderwijs begon onder de socialistische minister Pascal Smet, terwijl experts hekelen dat het probleem onder de christendemocrate Hilde Crevits geen prioriteit was.

Als Demirs sturm-und-drang tegen het einde van de legislatuur geen beterschap brengt in de internationale rapporten, dan dreigt ze daar nog harder dan Ben Weyts op afgerekend te worden.

Op haar beurt was Demir opvallend voorzichtig om te wijzen naar haar voorgangers: omdat die partijen in de regering zitten, maar vooral omdat ze anders ook viceminister-president Weyts en haar eigen N-VA, die al 20 jaar in de Vlaamse regering zit, voor de bus dreigde te gooien.

Weyts ging er voor de verkiezingen prat op 'de tanker te hebben gekeerd' - een uitspraak die door de oppositie, die sprak over een gezonken tanker en een duikboot, gretig werd gebruikt. Bij de N-VA wordt toegegeven dat de resultaten zijn binnengekomen als een mokerslag. 'Dat de kwaliteit nog niet vooruit zou gaan, hadden we verwacht. Maar dit is wel heel slecht.'

Brave Demir

Ondanks de gespannen relaties met Weyts - Demir pikte als stemmenkampioen zijn portefeuille, maar Weyts bleef wel viceminister-president - hield ze hem de hand boven het hoofd. 'Demir is in het parlement zéér braaf geweest. Maar laat het duidelijk zijn: dit rapport is een groot mandaat om het anders te doen', klinkt het in de partij. Al speelt ook mee dat Weyts als minister van Begroting de vinger op de knip kan houden voor Demirs bevoegdheden.