Smartschool gaat AI inzetten om leerachterstand op te sporen

Het leerplatform start na de herfstvakantie met een proefproject in tien scholen. Als dat succesvol is, kan de toepassing later dit jaar in alle middelbare scholen uitgerold worden.

Smartschool, het digitale platform waarmee scholen met leerlingen en hun ouders communiceren, gaat binnenkort artificiële intelligentie inzetten om leerachterstand en schooluitval in het middelbaar op te sporen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De toepassing is het resultaat van twee jaar onderzoek en moet dienen als een soort waarschuwingslampje voor scholen, zegt Smartschool-CEO Jan Schuer. 'Die zijn vaak al op de hoogte van de zwaarste gevallen, maar sommige leerlingen glippen door de mazen van het net. Wij willen die gevallen vroeger detecteren.'

Het AI-model kijkt naar drie parameters: hoe vaak een leerling actief is op Smartschool, hoe zijn resultaten zijn en hoe vaak hij afwezig is op school. 'Op basis van die data slaagt het algoritme erin een goede voorspelling van leerachterstand of schooluitval te doen', zegt Schuer. 'Het geeft daarbij ook meteen aan waar de mogelijke probleempunten liggen, zoals slechte resultaten voor wiskunde of veel absentie in korte tijd.'

Het grote aantal schoolverlaters is volgens Schuer een van de grote problemen in het Vlaamse onderwijs. In steden als Antwerpen of Genk verlaat een op de vijf jongeren het secundair onderwijs zonder diploma. Terwijl het vroeger vooral om jongens ging, hebben ook meisjes intussen een inhaalbeweging gemaakt. 'We willen voorkomen dat de achterstand te groot wordt', zegt hij. 'Door een eventueel afhaken vroeg te detecteren kunnen scholen sneller actie ondernemen.'

Lerarentekort

De AI-tool moet ook helpen om de druk op het lerarenkorps te verlichten, dat nu al kreunt onder een lerarentekort. 'Hoe sneller we een leerachterstand detecteren, hoe minder inspanningen leerkrachten moeten doen om de achterstand in te halen. Het is een win-win voor beide kanten', zegt Schuer.

Na de herfstvakantie start een proefproject in tien scholen. Als de resultaten positief zijn, kan het project in alle Vlaamse scholen worden uitgerold. Daarbij wordt alleen naar middelbare scholen gekeken, omdat leerlingen daar meerdere leerkrachten hebben en ze dus minder nauw worden opgevolgd dan in het lager onderwijs.

Om eventuele ethische vragen te tackelen liet Smartschool - dat onder de Limburgse IT-gigant Cegeka valt - zich bijstaan door een adviesraad en ging het in samenwerking met de Universiteit Hasselt in gesprek met leerlingen, ouders, leerkrachten en studiebegeleiders. Daar kwamen enkele concrete aanbevelingen uit. Zo dient het systeem enkel als signaal en bepalen de scholen zelf wat ze met de informatie doen. Leerlingen en ouders krijgen geen automatische melding van het systeem. 'We wilden ons onderscheiden van de grote techbedrijven, die het vaak louter technologisch bekijken', zegt Schuer. 'Voor ons was het erg belangrijk om een systeem te ontwikkelen dat maatschappelijk gedragen wordt.'