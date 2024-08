Vlaanderen werkt aan winstverbod op zorg in rusthuizen

De N-VA, CD&V en Vooruit willen wettelijk verbieden dat woon-zorgcentra winst maken op de zorg die ze bewoners geven. Toch ligt ook de mogelijkheid om privaat kapitaal toe te laten in de lokale zorg weer op tafel.

De partijen die over een nieuwe Vlaamse regering onderhandelen, de N-VA, Vooruit en CD&V, willen komaf maken met een deel van de erfenis van de vorige regering. Maar voor de zorg rakelen ze plannen op die er de voorbije vijf jaar niet door zijn geraakt.

Een eerste is een verbod voor woon-zorgcentra om nog winst te maken op de zorg die ze hun bewoners verlenen en waarvoor ze van de overheid subsidies krijgen. Dat staat in de passage over ouderenzorg die De Tijd kon inkijken. 'We zorgen voor een decretale verankering van het principe 'verbod van winst' op het deel van de zorg dat gesubsidieerd is', klinkt het.

Lege doos?

Ontslagnemend minister van Welzijn Hilde Crevits, die als een van de hoofdonderhandelaars van CD&V aan tafel zit, probeerde vorig jaar een algemeen verbod op winst door te voeren. Ze zou het 'ellendig vinden' als woon-zorgcentra winst zouden maken op zorg, zeker op het gesubsidieerde deel, zei ze toen. Aanleiding voor de plannen waren de verhalen over internationale zorggroepen die winsten doorsluizen naar het buitenland.

Toch bleek het niet zo eenvoudig de begrippen 'winst' en 'zorg' af te lijnen. Vooruit en Groen bestempelden het decreet van Crevits als 'een lege doos' en hielden het via parlementaire manoeuvres tegen. Nu is Vooruit vragende partij voor het verbod, en ook de N-VA en CD&V blijven voorstander. Daarbovenop zou de sector de winst op zorgtaken die onder de dagprijs - de bijdrage die bewoners betalen - vallen, moeten investeren in de zorg in de eigen voorziening.

Hoe de begrippen 'winst' en 'zorg' afgelijnd worden, is niet duidelijk. Telt pakweg gezonde voeding mee als zorg?

Hoe de begrippen 'winst' en 'zorg' nu afgelijnd worden, is niet duidelijk. Crevits maakte werk van een nieuw boekhoudsysteem dat een onderscheid kan maken tussen wat wordt aangerekend voor de elementaire zorg en wat de supplementaire woon- en leefkosten zijn. Toch blijft het verbod een uitdaging: telt pakweg gezonde voeding mee als zorg?

Fiscale voordelen

Verder wil de politiek 'de betaalbaarheid nauwlettend opvolgen en diegenen ondersteunen die daar nood aan hebben'. Volgens onze informatie zou Vooruit aandringen op financiële steun als het inkomen van een oudere niet volstaat om de dagprijs op te hoesten. Het idee is die steun onder te brengen in de Vlaamse sociale bescherming, een soort van eigen sociale zekerheid die tegemoetkomt aan zwaar zorgbehoevende personen.

De socialisten - of toch een deel ervan - hebben dan weer meer moeite met een stokpaardje van de N-VA: privaat kapitaal toelaten in de lokale zorg. Dat is een tweede hervorming die er in de vorige legislatuur niet door geraakte. Steden en gemeenten zouden geld mogen ophalen bij private spelers, zonder dat ze zelf de regie over de zorg uit handen geven.

Door verzet van onder meer Vooruit, een gelijkaardig parlementair manoeuvre en plotse tegenkanting van CD&V kwam de decreetswijziging er niet. De N-VA blijft evenwel hameren op de hervorming en ook de Antwerpse socialisten bleken de voorbije jaren voorstander. De operatie moet in eerste instantie de geplande expansie van het Antwerpse Zorgbedrijf - een grote zorggroep met 3.500 medewerkers - mogelijk maken. Daardoor zouden de zorginstellingen buiten de gemeentegrenzen kunnen groeien, schaalvoordelen creëren en kunnen genieten van extra fiscale voordelen.

'Private spelers hebben wettelijk meer ruimte dan publieke. Hun loonkosten zijn lager en ze genieten van meer fiscale voordelen, zoals de belastingverlaging van de regering-Michel. Publieke woon-zorgcentra kunnen daar niet van profiteren', zei Antwerps schepen van Zorg Els Van Doesburg (N-VA) eerder aan De Tijd. Volgens haar kan dankzij de schaalvoordelen 'een netwerk van thuishulp, dienstencentra, assistentiewoningen en woon-zorgcentra rond ouderen ontstaan'. 'Op die manier kan je kosten delen, zoals in facturatiesystemen of bulkaankopen.'