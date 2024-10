Wallonië past voor grote besparingen

Met een verbetering van hun tekorten met 268 miljoen euro zetten de Waalse en Franse Gemeenschapsregering een eerste stapje naar een begroting in evenwicht. Maar vooral die laatste heeft nog veel werk aan de winkel om de budgettaire putten te vullen.

Waals minister-president Adrien Dolimont (MR) en zijn collega van de Franse Gemeenschapsregering Elisabeth Degryse (Les Engagés) stelden woensdag hun begroting voor, drie maanden na het regeerakkoord. Het duo-optreden moet tonen dat het menens is met de nieuwe politieke cultuur van efficiëntie in het zuiden van het land, al gingen de partijen niet zo ver als een fusie tussen de twee regeringen.

MR en Les Engagés spraken de jongste weken een sanering van het samengetelde begrotingsdeficit van 268 miljoen euro af. Voor Dolimont is dat een eerste stapje naar het begrotingsevenwicht op het einde van de legislatuur in 2029. De Franse Gemeenschap zou de zwarte nul pas aan het slot van de volgende regeerperiode in 2034 bereiken.

Toch is de inspanning volgens hen 'ongeëvenaard'. De regeringen zullen voor 85 miljoen minder subsidies of fiscale steun geven aan burgers en bedrijven en schroeven de dotatie aan de investeringsarm Wallonie Entreprendre terug. Ze besparen ook ruim 60 miljoen op zichzelf, met de 'rationalisering' van overheidsdiensten en agentschappen en een 'inspanning' van het Waalse Parlement.

Verder moet een hoger dividend van FN Herstal, de wapenfabriek waarvan de Waalse regering eigenaar is, de kas spekken. En er zijn de vaste lapmiddelen, zoals een betere controle op subsidies en de strijd tegen sociale fraude met dienstencheques. Andere afspraken uit het regeerakkoord, zoals het wegenvignet of de afschaffing van de provinciebesturen, leveren pas resultaat op aan het einde van de legislatuur of voor de volgende regering.

Niet te zwaar bezuinigen

De maatregelen voor volgend jaar nemen niet weg dat de Waalse begroting 2,4 miljard in het rood gaat, op 19 miljard aan inkomsten. Die van de Franse Gemeenschap heeft een deficit van 1,3 miljard op een totaal van 14 miljard. Dat is in verhouding kleiner, maar het gebrek aan fiscale autonomie bemoeilijkt de oefening voor de Gemeenschapsregering. Het saldo verbeteren kan enkel met besparingen, en die gebeuren maar beperkt.

Het is essentieel financiële geloofwaardigheid te creëren. Adrien Dolimont (MR) Waals minister-president

'We nemen onze verantwoordelijkheid en we vermijden te zware bezuinigingen', zei Degryse. 'Terwijl sommigen al wekenlang bezig zijn met het aanwakkeren van de angst in verschillende sectoren, kan de regering iedereen geruststellen dat we niet raken aan de verloning van het onderwijzend personeel en dat we werken aan kwaliteitsvolle openbare diensten.'

'Het is essentieel financiële geloofwaardigheid te creëren', verwees Dolimont naar de analyse van het ratingbureau Moody's, dat de kredietwaardigheid van de Belgische deelstaten neerwaarts dreigt te bijstellen (zie onderaan).

Geen schokdemper

Vooral voor de Franse Gemeenschapsregering laat een evenwicht niettemin dus nog lang op zich wachten. Ter vergelijking: de Vlaamse regeringspartijen spraken af dat de begroting al in 2027 in evenwicht moet zijn.

Een federale verlaging van de personenbelasting slaat een gat in de regionale begrotingen, en hangt dus ook de Waalse regering boven het hoofd.

Het Vlaamse evenwicht moet een schokdemper zijn voor de fiscale hervorming waar de federale onderhandelaars aan werken. De geplande verlaging van de personenbelasting zal immers een gat slaan in de regionale begrotingen, en hangt dus ook de Waalse regering boven het hoofd. Dolimont, destijds minister van Begroting, stelde voor de verkiezingen dat het Waals Gewest geen nieuwe lasten kan dragen.

In het zuiden van het land werd een omgekeerde methode gebruikt als in Vlaanderen. Terwijl de Waalse partijen op 11 juli een regeerakkoord sloten zonder budgettaire cijfers, hadden de N-VA, Vooruit en CD&V eerst een deal over de begrotingscontouren, waarna het regeerakkoord volgde. Al moet de Vlaamse regering komende weken nog de begroting voor 2025 opstellen.