Geen proces in zaak-Chovanec: 31 verdachten buiten vervolging gesteld

De raadkamer van Charleroi heeft beslist dat er geen proces komt over het overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec, na een brutale behandeling door de politie. Alle 31 verdachten zijn buiten vervolging gesteld.

De raadkamer heeft woensdag besloten alle 31 verdachten in de zaak Chovanec buiten vervolging te stellen. In een persbericht meldt de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen dat 'er geen reden is om de personen die in de vordering vermeld worden, te vervolgen'.

'De raadkamer nam deze beslissing op basis van het geheel van de feitelijke omstandigheden en de tegensprekelijke en gedetailleerde besluiten van het college van deskundigen', klinkt het nog. De aanwezige politieambtenaren en het medische personeel zouden geen strafbare feiten hebben gepleegd.

De Slovaak Jozef Chovanec overleed op 27 februari 2018 in het Marie Curie-ziekenhuis in Charleroi, waar hij op 24 februari als gevolg van een hartaanval was opgenomen. De 38-jarige zakenman had een vlucht naar Slovakije willen nemen, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt en naar een cel op de luchthaven van Charleroi gebracht. Hij sloeg er met zijn hoofd tientallen keren tegen een muur.

De man, die een delirium had, werd daarop brutaal overmeesterd door verschillende politieagenten. Ze hielden hem stevig in bedwang. Zijn hoofd werd uiteindelijk in een deken gewikkeld voor hij een injectie met een kalmerend middel kreeg.

Op camerabeelden van de interventie was te zien dat agenten glimlachten en dat een politieagente een Hitlergroet bracht. Het uitlekken van de camerabeelden leidde tot grote maatschappelijke en politieke controverse, en tot diplomatieke spanningen met Slovakije. Eind september 2021 vond een reconstructie van de feiten plaats.

De burgerlijke partijen - de weduwe van Chovanec en de Slovaakse staat - kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing tot buitenvervolgingstelling.