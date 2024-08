Britse regering roept veiligheidskabinet samen na escalatie van geweld

De Britse regering roept maandag een veiligheidskabinet bijeen in Downing Street nadat afgelopen weekend meer dan 150 mensen werden opgepakt na gewelddadige rellen in verschillende Britse steden.

Het voorbije weekend breidde het geweld, gericht tegen migranten, uit naar verschillende steden.

In Tamworth en Rotherman hebben relschoppers brand gesticht in hotels waar asielzoekers worden opgevangen. Ook bij gewelddadige taferelen in onder andere Middlesborough, Bolton, Hull en Weymouth moest de politie ingrijpen. In totaal werden 150 heethoofden opgepakt.

De Britse premier Keir Starmer veroordeelde het geweld. 'Ik veroordeel ten stelligste het extreemrechtse geweld dat we dit weekend hebben gezien', zei Starmer. 'Laat er geen twijfel over bestaan. Degenen die aan dit geweld hebben deelgenomen, zullen met de volle kracht van de wet te maken krijgen.'

Cobra

Vandaag staat een Cobra-vergadering in Downing Street op de agenda. Zo'n vergadering is vernoemd naar Cabinet Office Briefing Room A in Whitehall, het regeringscentrum van het VK in Londen. Het is een veiligheidskabinet, een bijeenkomst van ministers, ambtenaren, politie, inlichtingenofficieren en anderen die te maken hebben met het onderwerp dat op tafel ligt.

De vergadering van maandag is bedoeld om de regering een update te geven over het geweld van afgelopen weekend en de reactie in de komende dagen. Relevante ministers en politievertegenwoordigers zullen aanwezig zijn.

De gewelddadigde confrontaties begonnen vorige week na de fatale steekpartij op drie jonge meisjes in Southport afgelopen maandag. Er werden daarbij geruchten verspreid dat de vermoedelijke dader een immigrant was. Dat werd intussen officieel ontkend, maar dat kon de escalatie van het geweld niet tegenhouden.