EU-leiders nog niet op één lijn over Europese topjobs

De 27 EU-leiders werken tegen eind volgende week aan een akkoord over alle EU-topjobs. EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zit op koers voor een tweede mandaat. Maar partijpolitieke spelletjes maakten het diner van de EU-chefs weinig productief.

De 27 EU-leiders overlegden maandagavond op een diner over de verdeling van Europese topjobs en de strategische agenda voor de volgende vijf jaar. Volgende week donderdag en vrijdag volgt een formele Europese top. Dan moet er een akkoord zijn over het volledige plaatje van de topjobs. Voorlopig is er nog geen akkoord, meldde Europees Raadsvoorzitter Charles Michel rond middernacht in een verklaring.

Nochtans was bij de start van het leidersdiner veel aandrang merkbaar om snel te gaan. 'In deze moeilijke tijden moeten we snel beslissingen nemen over hoe het verder gaat in Europa.' De Duitse kanselier Olaf Scholz koos bij zijn aankomst op het diner van de EU-leiders zonder verpinken voor een tweede termijn van vijf jaar voor Ursula von der Leyen. Tot net voor de Europese verkiezingen dreigde Scholz nochtans de steun aan Von der Leyen in te trekken, als ze zich te veel op rechts zou begeven.

Advertentie

Ook de Franse president Emmanuel Macron zit ditmaal op dezelfde lijn als Scholz: lange en moeilijke onderhandelingen over een verlengd verblijf van Von der Leyen in de Berlaymont komen er niet. 'Er lijkt een groeiende consensus te bestaan over de Europese topjobs, en vooral over de voorzitter van de Europese Commissie, zegt ook de Nederlandse demissionaire premier Mark Rutte. 'Het is duidelijk dat Von der Leyen zeer goede kansen heeft.'

Toch kwamen er stokken in de wielen voor en tijdens het diner van maandagavond. Charles Michel wilde duidelijkheid over de uitvoering van 'zijn' strategische agenda. Maar veel meer dan een prioriteitenlijstje is dat niet. De echte stoorzender was de grootste Europese partij, de Europese Volkspartij (EVP). Zij hongert naar meer macht in de komende Europese stoelendans.

Het is duidelijk dat Ursula von der Leyen zeer goede kansen heeft voor een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Mark Rutte Nederlandse demissionaire premier

De Europese Volkspartij (EVP) won bij de Europese verkiezingen 190 zitjes in het Europees Parlement op 720. De sociaaldemocraten (S&D), de tweede groep, haalde 134 zitjes. Het liberale Renew leverde flink wat zetels in, maar blijft met 80 zitjes de derde partij. Die drie partijen steunden von der Leyen bij haar aantreden als Commissievoorzitter vijf jaar geleden.

Het Europees Parlement stemt op 18 juli over de tweede termijn van Von der Leyen. Ze heeft 361 stemmen nodig om het te halen. Met 'haar' drie partijen wordt dat krap. De stemming is geheim en de partijtucht beperkt. Op haar twee oren kan von der Leyen niet slapen in die omstandigheden. De Duitse kijkt daarom ook naar steun op radicaal-rechts, meer bepaald bij de trawanten van de Italiaanse premier Giorgia Meloni en kompanen in haar ECR-fractie. Op het diner van de regeringsleiders liet Meloni alvast niet het achterste van haar tong zien.

Inhalerige EVP

Naast de voorzitter van de Europese Commissie zijn er nog drie andere ptopjobs te begeven: de Estse premier Kaja Kallas wordt getipt als hoge vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid, ook al vrezen de zuidelijke Elanden dat ze te veel aandacht voor Oekraïne heeft. De voormalige Portugese premier Antonio Costa wil Charles Michel wil opvolgen als voorzitter van de Europese Raad. Ook Roberta Metsola, die al 2,5 jaar achter de kiezen heeft als voorzitter van het Europees Parlement, stond al langer met stip genoteerd als kandidaat voor nogmaals 2,5 jaar.

Op het diner werd duidelijk dat de Europese Volkspartij als grootste veel boter bij de vis wil. De EVP legde twee eisen op tafel: De post van Europees Raadsvoorzitter duurt 2,5 jaar en slechts eenmaal hernieuwbaar. De drie EU-Raadsvoorzitters - de Belg Herman Van Rompuy, de Pool Donald Tusk en de Belg Charles Michel - deden de volle vijf jaar vol.

De Europese Volkspartij suggereerde dat de post van vijf jaar voor de Europese Raad afwisselend zou worden ingevuld door iemand van de EVP en de S&D. Dat ligt erg moeilijk voor de socialisten. Zij rekenen als tweede grootste partij op een mandaat van in totaal vijf jaar.

In het Europees Parlement is de afwisseling van twee keer 2,5 jaar tussen de sociaaldemocraten en de EVP de gangbare praktijk. Maar nu ze met voorsprong de grootste partij is, pleit de EVP voor een mandaat van een nieuwe vijf jaar voor Parlementsvoorzitter Roberta Metsola.