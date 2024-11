Na weken van blokkage is in het Europees Parlement woensdag een akkoord bereikt over zeven kandidaat-leden van de Europese Commissie die dreigden weggestemd te worden, meldt het persagentschap AFP. Daarmee staat stilaan alles klaar om de tweede Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen op 1 december te laten starten.

In het Europees Parlement lijkt woensdag een einde gekomen aan een wekenlang gevecht over wie in de volgende Europese Commissie de topjobs mag bekleden. De gesprekken zaten in het slop omdat de Europese Volkspartij (EVP), het liberale Renew en de socialistische S&D weigerden groen licht te geven voor elkaars kandidaten.

Onder impuls van haar Spaanse flank opende de EVP het vuur op de socialistische Teresa Ribera, die ervan beticht werd dat ze als minister de recente overstromingen in Spanje slecht heeft aangepakt.

Advertentie

S&D en Renew laken dan weer dat de radicaal-rechtse Italiaan Rafaele Fitto vicevoorzitter zou worden in de Commissie. Zijn topfunctie wordt echter verdedigd door de EVP, die stelt dat daarover afspraken zijn gemaakt met de Italiaanse premier Giorgia Meloni als onderdeel van een breder akkoord over de verdeling van de Europese topjobs na de verkiezingen.

Het partijpolitieke steekspel dreigde te verhinderen dat de nieuwe Commissie op 1 december aan de slag zou kunnen gaan, maar woensdag is op het hoogste niveau tussen de drie partijen in het Europees Parlement een deal gemaakt, meldt het persagentschap AFP. De details daarvan zijn tot nader order niet bekend.

Het partijpolitieke steekspel dreigde te verhinderen dat de nieuwe Commissie op 1 december aan de slag zou kunnen gaan.

Het akkoord moet formeel worden bevestigd op woensdag 27 november, wanneer het voltallige Europese Parlement in Straatsburg stemt over de nieuwe Commissie. Pas als die stemming gunstig is, kan het nieuwe dagelijkse bestuur van de Europese Unie op 1 december aan het werk.