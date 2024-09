Storm Boris zet Centraal-Europa onder water

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de cycloon Boris Centraal-Europa bereikt. De hevige regenval deed verschillende rivieren uit hun oevers treden. Er vielen al verschillende doden.

De cycloon Boris houdt lelijk huis in verschillende landen in Centraal-Europa. In Roemenië vielen zaterdag vier doden nadat de rivier de Donau uit haar oevers trad. De slachtoffers werden na een zoekactie dood teruggevonden in het zuidoosten van het land, in de regio Galati.

Ook in het grensgebied tussen Tsjechië en Polen traden verschillende rivieren uit hun oevers. In Tsjechië is op meerdere plekken het derde overstromingsniveau afgekondigd, bericht het persagentschap CTK. Op andere plekken veroorzaakte de zware regen overstromingen. Hier en daar heeft het vrijdag al 50 tot 110 liter per vierkante meter geregend. Volgens meteorologen zullen de waterpeilen van de rivieren in Tsjechië doorheen het weekend verder stijgen.

Advertentie

Plaatselijke media in Tsjechië berichten dat meer dan 60.000 huishoudens zonder elektriciteit zitten. Dat komt onder meer doordat omgewaaide bomen op bovengrondse stroomkabels vielen. Op het spoor ontstonden eveneens problemen door omgevallen bomen. Verschillende spoorlijnen zijn onderbroken.

Polen en Oostenrijk

Ook het zuidwesten van Polen kreunt onder het water. Het Poolse Meteorologische Instituut rekent op aanhoudende regenval. In 35 watermeetstations is het alarmpeil al overschreden, schrijft het op sociaal netwerk X. In het grensgebied zijn ondertussen twee dorpen geëvacueerd.

Schermvullende weergave In het Poolse Glucholazy loopt het water de huizen binnen. ©Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Ook in Oostenrijk verwachten weersdeskundigen de komende dagen enorme hoeveelheden regen met overstromingen en aardverschuivingen. Volgens het Meteorologisch Instituut GeoSphere Austria kan in delen van de deelstaten Neder-Oostenrijk en Opper-Oostenrijk tegen dinsdag meer dan 300 liter water per vierkante meter vallen. Reddingsdiensten bereiden zich langs de Donau op overstromingen voor, zoals die elke tien tot vijftien jaar voorkomen. Zo worden mobiele waterkeringen opgebouwd en zandzakken gevuld.

In Hadersdorf en Gars am Kamp, twee dorpen in Neder-Oostenrijk, moesten de eerste bewoners hun huizen verlaten en geëvacueerd worden.

Advertentie

Duitsland

Ook Duitsland zet zich schrap. De zware neerslag ten oosten van de rivieren Elbe en Spree zullen ook de waterpeilen van de Elbe in de Duitse deelstaat Saksen doen stijgen. Volgens het Saksische Overstromingscentrum zal eerste alarmpeil zaterdagavond in Schöna en zondagochtend in Dresden bereikt worden. De hoogste waterstanden van de Elbe worden in Saksen tegen woensdag en donderdag verwacht.

In Dresden vindt een race tegen de klok plaatst. Daar stortte enkele dagen geleden de Carola-brug deels in. Er wordt rond de klok gewerkt om het puin te ruimen voor het water Dresden bereikt, zodat verdere schade vermeden kan worden. 'Maar de tijd ontglipt ons', zei brandweerwoordvoerder Michael Klahre vrijdagavond.