Zwitserland sluit zich aan bij Europees luchtverdedigingsinitiatief Sky Shield

Zwitserland zal zich aansluiten bij 'Sky Shield', een door Duitsland geleid initiatief dat de Europese verdediging tegen luchtaanvallen moet versterken. Het land zegt dat dat niet in tegenspraak is met zijn neutraliteitsprincipe.

Het European Sky Shield Initiative (ESSI) werd in 2022 door Duitsland gelanceerd om het continent minder kwetsbaar te maken voor luchtaanvallen in tijden van toenemende geopolitieke spanningen. De 21 aangesloten landen, waaronder België, Turkije en het VK, schaffen gezamenlijk lucht- en raketverdedigingssystemen aan om zo de kosten te drukken.

Het project moet huidige tekortkomingen in de NAVO-afweer in Europa wegwerken. Er zijn bijvoorbeeld tekorten op het gebied van de verdediging tegen ballistische raketten die grote hoogten bereiken tijdens hun vlucht, maar ook bij de verdediging tegen drones en kruisraketten. Binnen het project worden onder meer gezamenlijk nieuwe wapensystemen aangekocht, om een groot gebied op een betaalbare wijze te beschermen.

Neutraliteitsprincipe

De Zwitserse regering kondigde in april al aan dat het plannen had om zich bij de Europese luchtafweer aan te sluiten. Nu is het land ook officieel toegetreden. Dat communiceerde het Zwitsers hoofd van Bewapening Urs Loher.

In een verklaring benadrukt het land dat de overeenkomst niet in strijd is mijn hun neutraliteitsprincipe. Zwitserland behoudt het recht om zich uit het initiatief terug te trekken als een andere lidstaat betrokken raakt bij een oorlog. Naast de toetreding tot het ESSI is Zwitserland ook geïnteresseerd in andere militaire samenwerkingen op vlak van trainingen en andere initiatieven rond luchtverdediging.