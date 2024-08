Dader dodelijke mesaanval in Solingen opgepakt

De Duitse politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt van de mesaanval in Solingen, waarbij vrijdagavond drie doden vielen. De aanval was eerder opgeëist door IS.

De dader, een 26-jarige Syriër, gaf zichzelf zaterdagavond aan. Zijn kleren zouden besmeurd geweest zijn met bloed, aldus bronnen tegenover het Duitse persagentschap dpa. De man werd daarop ondervraagd door de Duitse politie en zou intussen de aanslag hebben bekend.

Over de Syriër is nog niet veel bekend. Hij zou eind december 2022 in Duitsland zijn gearriveerd en daar een asielaanvraag hebben ingediend. De man zou niet als extremist bekend hebben gestaan.

Advertentie

In het kader van de klopjacht naar de dader had de Duitse politie zaterdag al een 15-jarige opgepakt, een jonge Kirgiziër, die in een vluchtelingencentrum zou verblijven. De dader zou volgens ooggetuigen kort voor de aanslag met de jongere gesproken hebben. Hij wordt ervan verdacht geen aangifte te hebben gedaan van een gepland misdrijf.

Het wapen van de misdaad, een mes, werd teruggevonden in een vuilnisbak.

IS eist aanslag op

Bij de mesaanval tijdens de viering voor de 650e verjaardag van de West-Duitse stad Solingen vielen vrijdagavond drie doden en vijf zwaargewonden. Volgens de politie stak de aanvaller omstreeks 21.37 uur willekeurig mensen neer. Hij zou daarbij doelgericht te werk zijn gegaan. De dader kon daarna ontkomen in het tumult. Het festival in Solingen werd afgelast na de aanslag.

IS verspreidde zaterdagavond een verklaring via zijn propagandakanaal Amaq waarin de dodelijke aanval met een mes werd opgeëist. De aanval in Solingen is gepleegd door ‘een soldaat van de Islamitische Staat’. Hij handelde ‘uit wraak voor moslims in Palestina en elders’, zo staat volgens de nieuwsagentschappen AFP en Reuters inde mededeling.

De Duitse autoriteiten hadden eerder geopperd dat er "terroristische motieven" achter de dodelijke mesaanval in Solingen konden zitten.

Advertentie

'In shock'

De burgemeester van de stad, Tim Kurzbach, reageerde geschokt. ‘Vanavond zijn we allemaal in shock’, schreef hij vrijdagavond op Facebook. ‘Het verscheurt mijn hart dat er een aanslag heeft plaatsgevonden in onze stad. Ik heb tranen in de ogen als ik aan degenen denk die we verloren hebben. Ik bid voor iedereen die nog voor zijn leven vecht.’