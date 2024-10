Europa dreigt Chinees e-platform Temu te beboeten voor verkoop illegale producten

De Europese Commissie is donderdag een formele procedure tegen de Chinese reus in elektronische handel Temu gestart. Met dat onderzoek wil ze nagaan welke maatregelen het Chinese bedrijf treft om de verkoop van illegale producten via zijn e-platformen te bannen. De Europese digitaledienstenwet DSA verbiedt elke verkoop van illegale en gevaarlijke producten.

De procedure werd opgestart na onderzoek waarbij illegale en mogelijk gevaarlijke producten zoals geneesmiddelen, chemische producten en speelgoed werden gedetecteerd op de handelsplatformen van Temu. Het onderzoek moet nu nagaan of Temu de Europese DSA-wet schendt, met name voor de verkoop van illegale producten en door de manier waarop bepaalde diensten zoals videospelletjes zo aangeprezen worden dat ze verslavend werken. Ook de toegang tot Temu's data voor onderzoekers wordt grondig doorgelicht.

De Europese Commissie vroeg op 11 oktober Temu al een eerste om meer uitleg. Toen was overduidelijk dat er te veel verboden of gevaarlijke producten werden aangeprezen op het onlinemarktplatform. Als blijkt dat het Chinese bedrijf inbreuken pleegt op de DSA-wetgeving, krijgt Temu een boete opgelegd. Die kan oplopen toe 6 procent van de jaaromzet.

Temu is, net als sectorgenoot Shein, een bijzonder snel groeiend bedrijf in Europa. Allebei werden ze in het voorjaar aangeduid als een 'zeer groot onlineplatform'. Daar horen veel zwaardere verplichtingen bij dan voor kleine spelers. Temu was in april al goed voor 75 miljoen gebruikers en klom intussen naar 92 miljoen maandelijkse gebruikers.