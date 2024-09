Kanselier Scholz met klamme handen naar nieuwe Duitse deelstaatverkiezing

De Oost-Duitse deelstaat Brandenburg trekt zondag naar de stembus in wat voor Olaf Scholz een sleutelverkiezing kan worden. Bij een tegenvallend resultaat van zijn SPD dreigt de positie van de Duitse bondskanselier onhoudbaar te worden.

Weinig mooiere woorden in het Duits dan Schicksalwahl. Het is vrij letterlijk vertaald wat bondskanselier Olaf Scholz komende zondag bij de verkiezingen in Brandenburg te wachten staat. Hoewel hij zelf niet op een lijst staat, zal de uitslag in de Oost-Duitse deelstaat rond de hoofdstad Berlijn mee bepalen of de politieke toekomst van Scholz er een wordt in de cockpit of in de marge van de sociaaldemocratische SPD.

Brandenburg is voor de bondskanselier belangrijk omdat het sinds de val van de Berlijnse Muur (1989) en de Duitse hereniging (1990) SPD-territorium is. De sociaaldemocraten leverden er steevast de minister-president en leidden er de regeringen. Sinds 2013 is de 63-jarige Dietmar Woidke premier van de deelstaat, waar hij eerst met Die Linke en na 2019 met de groenen en de christendemocratische CDU een coalitie vormde.

Advertentie

Maar volgens de peilingen maakt het onafgebroken geruzie in de federale regering onder leiding van Scholz dat zelfs een van de stabielste SPD-burchten wankelt. Hoewel de jongste weken een inhaalbeweging is ingezet, zou de SPD in Brandenburg nipt de duimen moeten leggen voor het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). Woidke gaf al aan terug te treden als de SPD zondag niet als grootste partij uit de stembusslag komt.

Volgens de peilingen maakt het onafgebroken geruzie in de federale regering onder leiding van kanselier Olaf Scholz dat zelfs een van de stabielste SPD-burchten, de deelstaat Brandenburg, wankelt.

De inzet is daardoor nog groter dan bij de deelstaatverkiezingen in Saksen en Thüringen begin deze maand, waar de SPD ook klappen kreeg van het AfD en van de links-populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, maar de partij sowieso minder sterk stond. In Brandenburg blijven de sociaaldemocraten wellicht aan de macht door de Brandmauer of het cordon sanitaire rond het AfD. Maar in de laatste dagen van de campagne haalde Woidke wel alles uit de kast om alsnog de grootste te worden.

Grenscontroles

Symbolisch en pijnlijk is dat Scholz in die campagne de grote afwezige is. Van een Kanzlerbonus is geen sprake. Woidke doet alle moeite van de wereld om iedere associatie met het federale gebakkelei weg te duwen. Hij verscheen niet publiek of op verkiezingsborden naast de bondskanselier, die deze week een meerdaagse trip door Centraal-Azië deed op zoek naar nieuwe energiepartners voor Duitsland.

Advertentie

Advertentie

Scholz' probleem is dat hij, ondanks verdiensten zoals het versnelde afkicken van Russisch gas, chronisch ongeliefd blijft bij het Duitse publiek. Het helpt niet dat onder zijn bewind de energieprijzen ontspoorden, de Duitse economie in crisis ging en de ene na de andere industriële reus in de problemen kwam. En na terreurdaden door asielzoekers in onder meer de West-Duitse stad Solingen heeft het AfD, dat met scherp schiet op het federale migratiebeleid, de wind nog meer in de zeilen.

Lees meer Duitse grenscontroles illustreren hoe afspraken Schengenzone verzwakken

Dat Scholz voelt dat het zondag om de knikkers gaat, werd deze week duidelijk door zijn ongeziene herinvoering van politiecontroles aan de Duitse buitengrenzen. Ze zijn volgens de regering nodig in de strijd tegen 'illegale immigratie', terrorisme en internationale criminaliteit. Scholz hoopt vooral het thema waar kiezers volgens onderzoek het meest van wakker liggen, asiel en migratie, bij het AfD weg te halen. Maar nog los van de efficiëntie van de maatregel is de vraag hoe realistisch dat is.

Pistorius

De vaststelling blijft dat amper een op de vier Duitsers Scholz als bondskanselier lust, een historisch diepterecord. Een nieuw tegenvallend verkiezingsresultaat kan zijn positie als kanselierskandidaat voor de SPD verder ondergraven. Niet toevallig gaf oud-voorzitter en partijcoryfee Franz Müntefering deze week aan dat, ondanks Scholz' herhaaldelijke boodschap dat hij bij de nationale verkiezingen in 2025 opnieuw de topkandidaat wenst te zijn, de K-Frage (de kanseliersvraag) bij de SPD nog niet beslecht is.

De vaststelling blijft dat amper een op de vier Duitsers Scholz als bondskanselier lust, een historisch diepterecord.

Extra zorgwekkend voor Scholz is dat SPD-minister van Defensie Boris Pistorius des te gretiger wordt uitgespeeld in de Brandenburgse campagne. Sinds zijn aantreden groeide Pistorius uit tot een van de populairste politici van het land. Dat zwengelt de speculaties in de Duitse media aan over het Joe Biden-moment van Scholz, die in het belang van de partij een stap opzij kan zetten in de aanloop naar de verkiezingen van 2025. Scholz doet die speculaties af als onzin.