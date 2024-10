Orbán looft in Georgië 'vrije' verkiezingen terwijl stemmen worden herteld

'Ik heb de beoordelingen van de internationale organisaties gelezen en ik zie dat niemand durft te betwijfelen dat deze verkiezingen eerlijk en democratisch waren', zei Orbán dinsdag op een persconferentie in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Hij gaf toe dat er kritiek was op het verloop van de verkiezingen, maar de waarnemers gingen niet zover om de stembusgang frauduleus te verklaren.

De kiescommissie riep de regeringspartij Georgische Droom zondag uit tot winnaar. De partij haalde 54 procent van de stemmen. Vier oppositieblokken bleven daar ver onder, met ruim 10 procent voor de grootste formatie. De oppositie vocht de uitslag meteen aan en beweerde dat er fraude is gepleegd. Zij spraken van een 'coup' door Georgische Droom, dat al sinds 2012 aan de macht is.

Gedeeltelijke hertelling

Tienduizenden aanhangers van de oppositie kwamen maandagavond in Tbilisi op straat om te protesteren tegen de 'gestolen verkiezingen'. In een reactie kondigde de verkiezingscommissie dinsdag aan dat ze een gedeeltelijke hertelling gaat doen van de stemmen die zaterdag zijn uitgebracht. Het zou gaan om een steekproef in vijf stembureaus in elk kiesdistrict, goed voor 14 procent van het totaal.